L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) m/m de l’Espagne est un indicateur statistique qui vise à offrir une mesure commune de l’inflation et permettre ainsi la comparaison des variations d’un mois à l’autre entre différents pays. L’indice des prix à la consommation harmonisé est très similaire à l’indice des prix à la consommation en termes de méthodologie et de mise en œuvre. Ainsi, les données sur les détails de la méthodologie, les aspects du processus statistique (tels que les unités de calcul, le type et la fréquence), ainsi que le plan de publication et la périodicité peuvent être trouvés dans la méthodologie de calcul de l’IPC.

Les données sur les prix sont recueillies à partir d’une enquête qui est automatiquement créée pour chaque institution. L’intervieweur marque dans le document les prix des marchandises et services du panier du consommateur, ainsi que la distribution de ces marchandises et services. Chaque intervieweur visite un endroit, à l’exception des hypermarchés et des centres commerciaux. Environ 220 000 prix reçus de l’enquête sont traités sur une base mensuelle. Les prix sont ensuite traités dans les bureaux centraux, puis les indices et les taux de change correspondants sont préparés sur leur base et sont publiés dans les deux premières semaines du mois suivant. Comme dans la plupart des pays de l’Union européenne, les prix compris dans le calcul de l’IPC sont sélectionnés d’une certaine manière prédéfinie pour exclure le facteur de probabilité et pour se conformer aux caractéristiques de la population analysées.

L’indice harmonisé a l’intention de couvrir l’ensemble de la gamme des marchandises et services, mais le calcul ne comprend que ceux dont le poids n’est pas inférieur à 1/1000 du montant total du panier de consommation. Des groupes distincts de marchandises et de services ont été ajoutés ou exclus dans différents pays afin de maintenir le niveau de comparabilité souhaité.

Dernières valeurs: