Les prêts bancaires de Singapour traduisent la valeur totale des fonds de prêt actuels détenus par les citoyens et les entreprises de Singapour au cours du mois communiqué. Des indications plus élevées que prévues peuvent favorablement affecter les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePrêts bancaires à Singapour (Singapore Bank Loans)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.