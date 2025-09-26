CalendrierSections

Positions nettes non commerciales de CFTC Copper (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

États-Unis
USD, Dollars américains
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Market
Bas 30.3 K
27.2 K
Précédent
30.3 K
Précédent
Le rapport hebdomadaire sur les positions nettes non commerciales sur le cuivre de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme longues et courtes sur le cuivre existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur le cuivre aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

Le cuivre est un actif de base populaire sur les marchés mondiaux. Sa dynamique est étroitement liée au niveau de production de cuivre et au niveau de production industrielle, dans lequel le cuivre est énergiquement utilisé. La croissance du nombre de positions spéculatives longues sur le cuivre indique une hausse de l’activité sur le marché du cuivre. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées, par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePositions nettes non commerciales de CFTC Copper (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
30.3 K
27.2 K
9 sept. 2025
27.2 K
25.7 K
2 sept. 2025
25.7 K
26.2 K
26 août 2025
26.2 K
26.0 K
19 août 2025
26.0 K
28.2 K
12 août 2025
28.2 K
20.7 K
5 août 2025
20.7 K
37.3 K
29 juil. 2025
37.3 K
39.8 K
22 juil. 2025
39.8 K
40.7 K
15 juil. 2025
40.7 K
39.6 K
8 juil. 2025
39.6 K
33.7 K
1 juil. 2025
33.7 K
29.4 K
24 juin 2025
29.4 K
23.8 K
17 juin 2025
23.8 K
26.4 K
10 juin 2025
26.4 K
24.1 K
3 juin 2025
24.1 K
22.6 K
27 mai 2025
22.6 K
21.0 K
20 mai 2025
21.0 K
21.5 K
13 mai 2025
21.5 K
21.7 K
6 mai 2025
21.7 K
19.4 K
29 avr. 2025
19.4 K
24.8 K
22 avr. 2025
24.8 K
19.5 K
15 avr. 2025
19.5 K
24.2 K
8 avr. 2025
24.2 K
30.0 K
1 avr. 2025
30.0 K
34.1 K
25 mars 2025
34.1 K
25.2 K
18 mars 2025
25.2 K
18.6 K
11 mars 2025
18.6 K
13.0 K
4 mars 2025
13.0 K
19.0 K
25 févr. 2025
19.0 K
22.1 K
18 févr. 2025
22.1 K
20.9 K
11 févr. 2025
20.9 K
15.4 K
4 févr. 2025
15.4 K
13.0 K
28 janv. 2025
13.0 K
16.7 K
21 janv. 2025
16.7 K
11.8 K
14 janv. 2025
11.8 K
4.3 K
7 janv. 2025
4.3 K
1.8 K
24 déc. 2024
1.8 K
5.9 K
17 déc. 2024
5.9 K
11.0 K
10 déc. 2024
11.0 K
10.5 K
3 déc. 2024
10.5 K
9.9 K
26 nov. 2024
9.9 K
15.4 K
19 nov. 2024
15.4 K
20.8 K
12 nov. 2024
20.8 K
23.7 K
5 nov. 2024
23.7 K
23.7 K
29 oct. 2024
23.7 K
32.5 K
22 oct. 2024
32.5 K
35.5 K
15 oct. 2024
35.5 K
43.1 K
8 oct. 2024
43.1 K
43.2 K
1 oct. 2024
43.2 K
33.1 K
12345678...11
Exporter

