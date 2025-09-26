La variation des stocks de mazout de chauffage de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) est une caractéristique indirecte de la demande américaine de produits pétroliers raffinés, ce qui permet une prévision à court terme de la demande de pétrole brut de l’industrie américaine. Le mazout de chauffage est ce qui reste après la séparation des fractions légères du pétrole ou des produits pétroliers. Le mazout est utilisé pour chauffer les bâtiments et produire de l’électricité. En outre, certains types de mazout sont utilisés comme combustible pour les brûleurs industriels de puissance moyenne.

L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

La variation des stocks de mazout de chauffage est variable selon les saisons : par exemple, la consommation de mazout croît en hiver, lorsque les gens ont besoin de chauffer les bâtiments. C’est pourquoi l’indicateur est rarement interprété seul. L’indicateur n’a pratiquement aucun impact direct sur les cours du pétrole brut. Il est interprété conjointement avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.

Dernières valeurs: