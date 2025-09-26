L’indice suédois M3 de la masse monétaire a/a traduit une variation de l’ensemble de la masse monétaire circulant dans l’économie du pays. C’est un reflet direct des finances dans l’économie nationale. Les données sur la masse monétaire fournissent des indicateurs supplémentaires, principalement à court terme, sur l’activité réelle de l’économie suédoise.

La masse monétaire M3 comprend les billets et les pièces en circulation, les fonds sur les comptes courants bancaires de règlement, les dépôts à vue et d’épargne, les fonds institutionnels du marché monétaire, les accords de mise en pension et les titres de créance. De ces différents agrégats monétaires, M3 est le plus important car il est le plus stable. Si, par exemple, seul le taux d’intérêt de l’épargne change, M1 et M2 sont redistribués, tandis que M3 reste constant.

En général, un rapport positif est supposé entre la croissance de la masse monétaire M3 et celle de l’inflation, de la croissance économique et du revenu. Cela indique qu’une masse monétaire insuffisante M3 a des impacts négatifs sur les trois autres variables économiques. Une hausse de M3 devrait donc avoir un impact positif sur les cours de la couronne suédoise, car le revenu et l’inflation croîtront également en conséquence.

Dernières valeurs: