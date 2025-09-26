Calendrier économique
Indice Markit des Directeurs d’Achats Manufacturiers indiens(PMI) (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Bas
|59.3
|58.7
|
59.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|58.9
|
59.3
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI manufacturier Markit est un indicateur de l’évolution des conditions économiques dans le secteur manufacturier indien au cours du mois spécifié. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans environ 400 entreprises privées du secteur manufacturier. Les réponses sont évaluées par rapport au mois précédent.
Les directeurs des achats peuvent parfois suivre les évolutions dans les conditions du marché plus tôt que les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent l’activité de production d’une entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions changent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.
Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail d’entreprise, tels que la production, le nombre de nouvelles commandes, les stocks, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.
L’indice est désaisonnalisé Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.
L’indice PMI manufacturier est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les économistes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité des entreprises et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des Directeurs d’Achats Manufacturiers indiens(PMI) (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
