Europäische Union, Verbraucherpreisindex (VPI) ohne Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel y/y (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Eurostat
Sektor:
Preise
Niedrig 2.4% 2.4%
2.4%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.4%
2.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (CPI) exkl. Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel y/y spiegelt eine Veränderung der Preise für einen Korb von Gütern und Dienstleistungen im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Die Indexberechnung umfasst die Bereiche Bekleidung, Wohnen, Haushaltsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges". Dieser VPI-Typ enthält keine Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel, da deren Preise im selben Monat stark schwanken können.

Der VPI wird für jeden Staat des Euroraums separat berechnet. Anschließend erstellt Eurostat die erhaltenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Der Index wird auf der Grundlage einer Stichprobe der ursprünglichen, nicht-bereinigten Preise berechnet.

Der VPI ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung der Inflation, der von den Banken als Maßstab für anstehende Zinsentscheidungen und andere geldpolitische Maßnahmen verwendet wird. Die EZB bestimmt die Preisstabilität auf der Grundlage der jährlichen Veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindexes. Der Einfluss des Index auf die Euro-Notierungen ist in der Regel nicht signifikant, da der VPI auf dem von der EZB angestrebten Inflationsniveau gehalten wird.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Verbraucherpreisindex (VPI) ohne Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel y/y (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Nov 2025 vorl.
2.4%
2.4%
2.4%
Okt 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Okt 2025 vorl.
2.4%
2.3%
2.4%
Sep 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Sep 2025 vorl.
2.4%
2.2%
2.3%
Aug 2025
2.3%
2.3%
2.3%
Aug 2025 vorl.
2.3%
2.3%
2.4%
Jul 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Jul 2025 vorl.
2.4%
2.3%
2.4%
Jun 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Jun 2025 vorl.
2.4%
2.4%
2.4%
Mai 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Mai 2025 vorl.
2.4%
2.7%
2.7%
Apr 2025
2.7%
2.7%
2.7%
Apr 2025 vorl.
2.7%
2.5%
2.5%
Mär 2025
2.5%
2.4%
2.4%
Mär 2025 vorl.
2.4%
2.6%
2.6%
Feb 2025
2.6%
2.6%
2.6%
Feb 2025 vorl.
2.6%
2.7%
2.7%
Jan 2025
2.7%
2.7%
2.7%
Jan 2025 vorl.
2.7%
2.8%
2.7%
Dez 2024
2.7%
2.8%
2.8%
Dez 2024 vorl.
2.8%
2.8%
2.7%
Nov 2024
2.7%
2.8%
2.8%
Nov 2024 vorl.
2.8%
2.7%
2.7%
Okt 2024
2.7%
2.7%
2.7%
Okt 2024 vorl.
2.7%
2.7%
2.7%
Sep 2024
2.7%
2.7%
2.7%
Sep 2024 vorl.
2.7%
2.8%
2.8%
Aug 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Aug 2024 vorl.
2.8%
2.7%
2.8%
Jul 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Jul 2024 vorl.
2.8%
2.8%
2.8%
Jun 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Jun 2024 vorl.
2.8%
2.8%
2.9%
Mai 2024
2.9%
2.9%
2.9%
Mai 2024 vorl.
2.9%
2.6%
2.8%
Apr 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Apr 2024 vorl.
2.8%
2.3%
3.1%
Mär 2024
3.1%
3.1%
Mär 2024 vorl.
3.1%
3.3%
Feb 2024
3.3%
3.6%
Feb 2024 vorl.
3.3%
3.6%
Jan 2024
3.6%
3.6%
3.6%
Jan 2024 vorl.
3.6%
3.6%
3.9%
Dez 2023
3.9%
3.9%
3.9%
Dez 2023 vorl.
3.9%
4.1%
4.2%
Nov 2023
4.2%
4.2%
4.2%
Nov 2023 vorl.
4.2%
4.6%
5.0%
