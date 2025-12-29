Wirtschaftskalender
Europäische Union, Verbraucherpreisindex (VPI) ohne Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel y/y (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)
|Niedrig
|2.4%
|2.4%
|
2.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.4%
|
2.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (CPI) exkl. Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel y/y spiegelt eine Veränderung der Preise für einen Korb von Gütern und Dienstleistungen im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.
Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Die Indexberechnung umfasst die Bereiche Bekleidung, Wohnen, Haushaltsdienstleistungen, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges". Dieser VPI-Typ enthält keine Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel, da deren Preise im selben Monat stark schwanken können.
Der VPI wird für jeden Staat des Euroraums separat berechnet. Anschließend erstellt Eurostat die erhaltenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Der Index wird auf der Grundlage einer Stichprobe der ursprünglichen, nicht-bereinigten Preise berechnet.
Der VPI ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung der Inflation, der von den Banken als Maßstab für anstehende Zinsentscheidungen und andere geldpolitische Maßnahmen verwendet wird. Die EZB bestimmt die Preisstabilität auf der Grundlage der jährlichen Veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindexes. Der Einfluss des Index auf die Euro-Notierungen ist in der Regel nicht signifikant, da der VPI auf dem von der EZB angestrebten Inflationsniveau gehalten wird.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Verbraucherpreisindex (VPI) ohne Energie und Unverarbeitete Nahrungsmittel y/y (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
