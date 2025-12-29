Die australischen Privathausgenehmigungen m/m zeigen eine Veränderung der Anzahl der von den staatlichen Behörden des Landes im Berichtsmonat erteilten Genehmigungen für den Bau von Privathäusern im Vergleich zum vorherigen Monat.

Die Berechnung beinhaltet Folgendes:

Neubaugenehmigungen

Genehmigungen für Umbauten und Ergänzungen bestehender Gebäude

Genehmigungen für Reparatur- und Bauarbeiten

Die Statistiken beinhalten Genehmigungen für den Bau von Wohngebäuden im Wert von $10.000 oder mehr.

Die Daten für die Berechnung werden von lokalen Regierungsstellen und Zertifizierungsstellen gesammelt. Die Zahlen sind saisonbereinigt, da die Bauintensität in einigen Perioden traditionell höher ist. Die Saisonbereinigung ermöglicht somit einen korrekteren Vergleich der Daten von Monat zu Monat.

Der Wert spiegelt die aktuelle Nachfrage nach Wohnhäusern wider. Er gilt als ein Frühindikator für die nationale Baukonjunktur: Ein Anstieg der Zahl der Baugenehmigungen wird in der Folge zu einem Anstieg der Projekte führen. Außerdem kann der Indikator indirekt den Bankensektor beeinflussen (aufgrund von Hypothekarkrediten).

Jedoch gibt es auch eine andere Interpretation des Indikators, dergestalt, dass ein zu großes Angebot im Hausmarkt langfristig einen negativen Effekt auf die Preise hat.

Grafik der letzten Werte: