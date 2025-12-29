KalenderKategorien

Australien, private Hausgenehmigungen m/m (Australia Private House Approvals m/m)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Die australischen Privathausgenehmigungen m/m zeigen eine Veränderung der Anzahl der von den staatlichen Behörden des Landes im Berichtsmonat erteilten Genehmigungen für den Bau von Privathäusern im Vergleich zum vorherigen Monat.

Die Berechnung beinhaltet Folgendes:

  • Neubaugenehmigungen
  • Genehmigungen für Umbauten und Ergänzungen bestehender Gebäude
  • Genehmigungen für Reparatur- und Bauarbeiten

Die Statistiken beinhalten Genehmigungen für den Bau von Wohngebäuden im Wert von $10.000 oder mehr.

Die Daten für die Berechnung werden von lokalen Regierungsstellen und Zertifizierungsstellen gesammelt. Die Zahlen sind saisonbereinigt, da die Bauintensität in einigen Perioden traditionell höher ist. Die Saisonbereinigung ermöglicht somit einen korrekteren Vergleich der Daten von Monat zu Monat.

Der Wert spiegelt die aktuelle Nachfrage nach Wohnhäusern wider. Er gilt als ein Frühindikator für die nationale Baukonjunktur: Ein Anstieg der Zahl der Baugenehmigungen wird in der Folge zu einem Anstieg der Projekte führen. Außerdem kann der Indikator indirekt den Bankensektor beeinflussen (aufgrund von Hypothekarkrediten).

Jedoch gibt es auch eine andere Interpretation des Indikators, dergestalt, dass ein zu großes Angebot im Hausmarkt langfristig einen negativen Effekt auf die Preise hat.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
-2.1%
3.2%
Sep 2025
4.0%
-1.0%
Aug 2025
-2.6%
1.3%
Jul 2025
1.1%
-1.9%
Jun 2025
-2.0%
-1.0%
Mai 2025
0.5%
5.9%
Apr 2025
3.1%
-1.9%
Mär 2025
-4.5%
1.1%
Feb 2025
1.0%
1.4%
Jan 2025
1.1%
-2.8%
Dez 2024
-3.0%
-1.7%
Nov 2024
-1.7%
-4.0%
Okt 2024
-5.2%
4.1%
Sep 2024
2.2%
2.3%
Aug 2024
0.5%
0.9%
Jul 2024
0.6%
0.3%
Jun 2024
-0.5%
1.9%
Mai 2024
2.1%
-0.3%
Apr 2024
-1.6%
4.0%
Mär 2024
3.8%
12.4%
Feb 2024
10.7%
-9.9%
Jan 2024
-9.9%
-1.8%
Dez 2023
-0.5%
-4.3%
Nov 2023
-1.7%
2.9%
Okt 2023
2.2%
-4.7%
Sep 2023
-4.6%
7.2%
Aug 2023
5.8%
0.4%
Jul 2023
0.1%
-1.0%
Jun 2023
-1.3%
0.8%
Mai 2023
0.9%
-3.0%
Apr 2023
-3.8%
-3.7%
Mär 2023
-2.8%
11.3%
Feb 2023
11.3%
-13.5%
Jan 2023
-13.8%
-2.1%
Dez 2022
-2.3%
-2.5%
Nov 2022
-2.5%
-1.1%
Okt 2022
-2.2%
-8.5%
Sep 2022
-7.8%
4.8%
Aug 2022
4.1%
0.8%
Jul 2022
0.7%
1.6%
Jun 2022
1.2%
-2.1%
Mai 2022
-2.7%
-0.2%
Apr 2022
0.5%
-3.9%
Mär 2022
-3.0%
14.6%
Feb 2022
16.5%
-16.3%
Jan 2022
-17.5%
-0.3%
Dez 2021
-1.8%
-1.6%
Nov 2021
1.4%
3.5%
Okt 2021
4.3%
-14.8%
Sep 2021
-16.0%
3.7%
123
