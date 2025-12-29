KalenderKategorien

Absa Südafrika, Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Institut für Wirtschaftsforschung (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sektor:
Geschäft
Niedrig 42.0
49.2
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
46.2
42.0
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der Einkaufsmanagerindex von Absa (PMI) ist ein Indikator für die Geschäftslage im südafrikanischen Fertigungssektor. Er wird vom South African Bureau of Economic Research zusammengestellt und von Absa gesponsert. Der Indikator basiert auf dem beliebten und weit verbreiteten PMI-Index des IHS Institute for Supply Management.

Zur Berechnung der Komponentenindizes führt das Bureau of Economic Research monatliche Umfragen bei Einkaufsleitern von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes durch. Den Managern wird angeboten, den Zustand einer bestimmten Aktivität (z.B. der Produktion) in ihrem Unternehmen zu bewerten: ob sie sich erhöht, verringert oder nicht verändert hat. Der Indexwert wird als Summe des Prozentsatzes der Befragten berechnet, die einen Anstieg und die Hälfte der Antworten, die keine Veränderung melden, angeben. In diesem Index bedeutet 50 keine Veränderungen, ein Wert über 50 bedeutet eine Zunahme der Aktivität, während ein Wert unter 50 eine Abnahme anzeigt.

Der Gesamt-PMI-Index wird als gewichteter Durchschnitt der folgenden Indizes (Gewichte in Klammern) berechnet: Geschäftstätigkeit (0,05), Auftragseingänge (0,20), Beschäftigung (0,20), Lieferantenlieferungen (0,40) und Lagerbestände (0,15).

Der PMI für die Herstellung wird von Analysten besonders genau beobachtet. Das verarbeitende Gewerbe ist ein Lieferant von Gütern für die Primärindustrie (Landwirtschaft und Bergbau) sowie für die tertiäre Industrie (z.B. Einzel- und Großhandel). Es wird daher angenommen, dass Veränderungen in der Wirtschaft vom verarbeitenden Gewerbe ausgehen.

Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Ein Steigen des PMI deutet auf günstige Marktbedingungen hin und kann als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Absa Südafrika, Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
42.0
47.9
49.2
Okt 2025
49.2
47.8
50.8
Sep 2025
52.2
49.5
Aug 2025
49.5
47.8
50.8
Jul 2025
50.8
46.3
48.5
Jun 2025
48.5
48.0
43.1
Mai 2025
43.1
48.2
44.7
Apr 2025
44.7
48.3
48.7
Mär 2025
48.7
48.3
44.7
Feb 2025
44.7
48.4
45.3
Jan 2025
45.3
48.7
46.2
Dez 2024
46.2
48.5
48.1
Nov 2024
48.1
48.2
52.6
Okt 2024
52.6
47.4
53.3
Sep 2024
52.8
47.3
43.6
Aug 2024
43.6
48.3
52.4
Jul 2024
52.4
47.5
45.7
Jun 2024
45.7
47.5
43.8
Mai 2024
43.8
47.2
54.0
Apr 2024
54.0
49.2
Mär 2024
49.2
51.7
Feb 2024
51.7
43.6
Jan 2024
43.6
50.9
Dez 2023
50.9
46.8
48.2
Nov 2023
48.2
47.1
45.4
Okt 2023
45.4
48.7
46.2
Sep 2023
45.4
49.2
49.7
Aug 2023
49.7
49.8
47.3
Jul 2023
47.3
50.0
47.6
Jun 2023
47.6
48.9
49.2
Mai 2023
49.2
49.1
49.8
Apr 2023
49.8
50.3
48.1
Mär 2023
48.1
51.9
48.8
Feb 2023
48.8
52.7
53.0
Jan 2023
53.0
51.5
53.1
Dez 2022
53.1
50.2
52.6
Nov 2022
52.6
49.8
50.0
Okt 2022
50.0
49.6
48.2
Sep 2022
48.2
50.8
52.1
Aug 2022
52.1
51.7
47.6
Jul 2022
47.6
53.2
52.2
Jun 2022
52.2
55.5
54.8
Mai 2022
54.8
57.0
50.7
Apr 2022
50.7
58.3
60.0
Mär 2022
60.0
56.7
58.6
Feb 2022
58.6
56.0
57.1
Jan 2022
57.1
55.3
54.1
Dez 2021
54.1
56.0
57.2
Nov 2021
57.2
55.3
53.6
Okt 2021
53.6
52.9
54.7
123
