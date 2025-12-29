Der Einkaufsmanagerindex von Absa (PMI) ist ein Indikator für die Geschäftslage im südafrikanischen Fertigungssektor. Er wird vom South African Bureau of Economic Research zusammengestellt und von Absa gesponsert. Der Indikator basiert auf dem beliebten und weit verbreiteten PMI-Index des IHS Institute for Supply Management.

Zur Berechnung der Komponentenindizes führt das Bureau of Economic Research monatliche Umfragen bei Einkaufsleitern von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes durch. Den Managern wird angeboten, den Zustand einer bestimmten Aktivität (z.B. der Produktion) in ihrem Unternehmen zu bewerten: ob sie sich erhöht, verringert oder nicht verändert hat. Der Indexwert wird als Summe des Prozentsatzes der Befragten berechnet, die einen Anstieg und die Hälfte der Antworten, die keine Veränderung melden, angeben. In diesem Index bedeutet 50 keine Veränderungen, ein Wert über 50 bedeutet eine Zunahme der Aktivität, während ein Wert unter 50 eine Abnahme anzeigt.

Der Gesamt-PMI-Index wird als gewichteter Durchschnitt der folgenden Indizes (Gewichte in Klammern) berechnet: Geschäftstätigkeit (0,05), Auftragseingänge (0,20), Beschäftigung (0,20), Lieferantenlieferungen (0,40) und Lagerbestände (0,15).

Der PMI für die Herstellung wird von Analysten besonders genau beobachtet. Das verarbeitende Gewerbe ist ein Lieferant von Gütern für die Primärindustrie (Landwirtschaft und Bergbau) sowie für die tertiäre Industrie (z.B. Einzel- und Großhandel). Es wird daher angenommen, dass Veränderungen in der Wirtschaft vom verarbeitenden Gewerbe ausgehen.

Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Ein Steigen des PMI deutet auf günstige Marktbedingungen hin und kann als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: