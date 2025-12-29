Markit Composite PMI ist eine monatliche Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes. Die Berechnung der Indikatoren basiert auf einer Umfrage unter Vertretern mehrerer Unternehmen. Jede Antwort wird entsprechend der Unternehmensgröße und dem Beitrag zur Gesamtproduktion oder zu den Dienstleistungen des Teilsektors, dem sie angehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in dem Land wider. Werte über 50 können sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global France zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.