S&P Global France zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Frankreich
EUR, Euro
S&P Global
Geschäft
Niedrig N/D
50.4
Markit Composite PMI ist eine monatliche Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes. Die Berechnung der Indikatoren basiert auf einer Umfrage unter Vertretern mehrerer Unternehmen. Jede Antwort wird entsprechend der Unternehmensgröße und dem Beitrag zur Gesamtproduktion oder zu den Dienstleistungen des Teilsektors, dem sie angehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in dem Land wider. Werte über 50 können sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global France zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025 vorl.
N/D
49.2
50.4
Nov 2025
50.4
49.9
49.9
Nov 2025 vorl.
49.9
47.2
47.7
Okt 2025
47.7
46.8
46.8
Okt 2025 vorl.
46.8
49.7
49.8
Sep 2025
49.8
48.4
Sep 2025 vorl.
48.4
49.7
49.8
Aug 2025
49.8
49.8
49.8
Aug 2025 vorl.
49.8
47.3
48.6
Jul 2025
48.6
49.6
49.6
Jul 2025 vorl.
49.6
47.3
49.2
Jun 2025
49.2
48.5
48.5
Jun 2025 vorl.
48.5
48.3
49.3
Mai 2025
49.3
48.0
48.0
Mai 2025 vorl.
48.0
48.5
47.8
Apr 2025
47.8
47.3
47.3
Apr 2025 vorl.
47.3
48.1
48.0
Mär 2025
48.0
47.0
47.0
Mär 2025 vorl.
47.0
44.6
45.1
Feb 2025
45.1
44.5
44.5
Feb 2025 vorl.
44.5
48.9
47.6
Jan 2025
47.6
48.3
48.3
Jan 2025 vorl.
48.3
47.1
47.5
Dez 2024
47.5
46.7
46.7
Dez 2024 vorl.
46.7
47.7
45.9
Nov 2024
45.9
44.8
44.8
Nov 2024 vorl.
44.8
49.4
48.1
Okt 2024
48.1
47.3
47.3
Okt 2024 vorl.
47.3
49.1
48.6
Sep 2024
48.6
47.4
47.4
Sep 2024 vorl.
47.4
53.9
53.1
Aug 2024
53.1
52.7
52.7
Aug 2024 vorl.
52.7
48.1
49.1
Jul 2024
49.1
49.5
49.5
Jul 2024 vorl.
49.5
47.0
48.8
Jun 2024
48.8
48.2
48.2
Jun 2024 vorl.
48.2
49.0
48.9
Mai 2024
48.9
49.1
49.1
Mai 2024 vorl.
49.1
49.0
50.5
Apr 2024
50.5
49.9
49.9
Apr 2024 vorl.
49.9
47.9
48.3
Mär 2024
48.3
47.7
47.7
Mär 2024 vorl.
47.7
47.0
48.1
Feb 2024
48.1
47.7
47.7
Feb 2024 vorl.
47.7
44.1
44.6
Jan 2024
44.6
44.2
44.2
Jan 2024 vorl.
44.2
44.2
44.8
Dez 2023
44.8
43.7
43.7
Dez 2023 vorl.
43.7
44.9
44.6
Nov 2023
44.6
44.5
44.5
123456
