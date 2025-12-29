Wirtschaftskalender
ISM Vereinigte Staaten, Auftragseingänge des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)
|Niedrig
|N/D
|53.4
|
56.2
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Auftragseingänge des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (Non-Manufacturing New Orders) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Basis das Supply Management Institute den PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt eine Veränderung der Auftragslage in den Dienstleistungsunternehmen wider.
Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Supply Managern aus 17 Sektoren der US-Dienstleistungsbranche. Die Befragten schätzen, ob sich die Anzahl der Aufträge in ihren Unternehmen im vergangenen Monat erhöht, verringert oder nicht verändert hat. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung beträgt 25%.
Der Index der Auftragseingänge des nicht-verarbeitenden Gewerbes korreliert in der Regel eng mit den vom Census Bureau veröffentlichten Daten. Ein höherer Auftragseingang im Dienstleistungssektor deutet auf einen Anstieg der Konsumnachfrage hin und lässt eine kurzfristige Steigerung der Geschäftstätigkeit erwarten.
Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Auftragseingänge des nicht-verarbeitenden Gewerbes (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
