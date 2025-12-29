KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
BIP
Hoch -0.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-1.2%
-0.6%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Quote des BIP (Bruttoinlandsprodukt) q/q spiegelt die Menge aller in Japan im angegebenen Quartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorquartal wider. Bei dieser Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt. In Japan umfasst sie nicht-marktbestimmte Dienstleistungen, wie Regierungsdienstleistungen und private Mieten, aber in der Regel nicht unbezahlte Aktivitäten, wie Freiwilligenarbeit oder unbezahlte Aufgaben.

Japan ist derzeit das drittgrößte Land im BIP-Ranking der Welt, nach den USA und China. Das BIP Japans ist seit Ende der 90er Jahre rückläufig. Dieser Rückgang ist auf die niedrige reale Wachstumsrate und die vollständige Deflation zurückzuführen. In den letzten Jahren wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Aufstieg auch bei einem Anstieg des BIP in Japan nicht spürbar ist.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der breiteste Standard der Wirtschaftstätigkeit und ein wichtiger Indikator für die Bestimmung des Zustands der Wirtschaft des Landes. Die vierteljährlichen Schwankungen des BIP deuten im Allgemeinen auf ein Wirtschaftswachstum hin. Messungen, die höher als erwartet ausfallen, gelten für den JPY als positiv/bullish, während wenn sie niedriger als erwartet ausfallen, werden als negativ/bearish für den JPY interpretiert.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
-0.6%
3 Q 2025 vorl.
N/D
1.1%
0.5%
2 Q 2025
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 vorl.
0.3%
0.1%
0.1%
1 Q 2025
0.0%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2025 vorl.
-0.2%
0.3%
0.6%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 vorl.
0.7%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 vorl.
0.2%
0.4%
0.5%
2 Q 2024
0.7%
0.8%
0.8%
2 Q 2024 vorl.
0.8%
0.0%
-0.6%
1 Q 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2024 vorl.
-0.5%
-0.4%
0.0%
4 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 vorl.
-0.1%
0.0%
-0.8%
3 Q 2023
-0.7%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2023 vorl.
-0.5%
-0.2%
1.1%
2 Q 2023
1.2%
1.5%
1.5%
2 Q 2023 vorl.
1.5%
-0.3%
0.9%
1 Q 2023
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2023 vorl.
0.4%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 vorl.
0.2%
0.6%
-0.3%
3 Q 2022
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2022 vorl.
-0.3%
0.7%
1.1%
2 Q 2022
0.9%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 vorl.
0.5%
0.4%
0.0%
1 Q 2022
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 vorl.
-0.2%
-0.3%
0.9%
4 Q 2021
1.1%
1.3%
1.3%
4 Q 2021 vorl.
1.3%
-0.4%
-0.7%
3 Q 2021
-0.9%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2021 vorl.
-0.8%
-1.0%
0.4%
2 Q 2021
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2021 vorl.
0.3%
-2.5%
-0.9%
1 Q 2021
-1.0%
-1.3%
-1.3%
1 Q 2021 vorl.
-1.3%
-1.0%
2.8%
4 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
4 Q 2020 vorl.
3.0%
7.8%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
5.0%
5.0%
3 Q 2020 vorl.
5.0%
-8.9%
-8.2%
2 Q 2020
-7.9%
-7.8%
-7.8%
2 Q 2020 vorl.
-7.8%
-0.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-1.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.9%
-0.9%
1 Q 2020 vorl.
-0.9%
-0.4%
-1.9%
4 Q 2019
-1.8%
-1.6%
-1.6%
4 Q 2019 vorl.
-1.6%
-0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.1%
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen