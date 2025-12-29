Wirtschaftskalender
Japan, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)
Die Quote des BIP (Bruttoinlandsprodukt) q/q spiegelt die Menge aller in Japan im angegebenen Quartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorquartal wider. Bei dieser Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt. In Japan umfasst sie nicht-marktbestimmte Dienstleistungen, wie Regierungsdienstleistungen und private Mieten, aber in der Regel nicht unbezahlte Aktivitäten, wie Freiwilligenarbeit oder unbezahlte Aufgaben.
Japan ist derzeit das drittgrößte Land im BIP-Ranking der Welt, nach den USA und China. Das BIP Japans ist seit Ende der 90er Jahre rückläufig. Dieser Rückgang ist auf die niedrige reale Wachstumsrate und die vollständige Deflation zurückzuführen. In den letzten Jahren wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Aufstieg auch bei einem Anstieg des BIP in Japan nicht spürbar ist.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der breiteste Standard der Wirtschaftstätigkeit und ein wichtiger Indikator für die Bestimmung des Zustands der Wirtschaft des Landes. Die vierteljährlichen Schwankungen des BIP deuten im Allgemeinen auf ein Wirtschaftswachstum hin. Messungen, die höher als erwartet ausfallen, gelten für den JPY als positiv/bullish, während wenn sie niedriger als erwartet ausfallen, werden als negativ/bearish für den JPY interpretiert.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
