Wirtschaftskalender
Japan, Arbeitslosenrate (Japan Unemployment Rate)
|Niedrig
|2.6%
|2.4%
|
2.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.4%
|
2.6%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Arbeitslosenrate ist der Prozentsatz der Arbeitslosen an der gesamten Privatbeschäftigung. Zu den Arbeitslosen gehören Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die derzeit für eine Beschäftigung zur Verfügung stehen und aktiv auf der Suche nach Arbeitsplätzen sind, aber nicht erwerbstätig sind.
Die Arbeitslosenquote misst den Prozentsatz der gesamten Erwerbsbevölkerung von Arbeitslosen, die im Berichtsmonat aktiv eine Beschäftigung suchten. Da die japanische Wirtschaft mehr auf den Industriesektor als auf den privaten Konsum angewiesen ist, sind diese Daten tendenziell weniger einflussreich als die Beschäftigungsdaten aus anderen Ländern. Der japanische Arbeitsmarkt hat trotz des geringen Arbeitsmarktwachstums in der Welt eine überraschend niedrige Arbeitslosenquote beibehalten. Die Arbeitslosenquote der letzten Jahre liegt in der Rezession im Bereich von 5%.
Die Arbeitslosigkeit in der jüngeren Altersgruppe (15 bis 24 Jahre) ist überdurchschnittlich hoch. In den letzten Jahren hat sich die Arbeitslosenquote verbessert, aber es besteht der Verdacht auf Datenmanipulationen durch die Regierung.
Das Indexwachstum kann sich negativ auf die Yen-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Arbeitslosenrate (Japan Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
