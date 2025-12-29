Wirtschaftskalender
EIA Vereinigte Staaten, Änderung der Importe von Rohöl (EIA United States Crude Oil Imports Change)
|Niedrig
|N/D
|0.548 M
|
-0.719 M
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator über die Änderungen der Rohölimporte der Energy Information Administration (EIA) zeigt an, ob die Rohölimporte in der vergangenen Woche gestiegen oder gesunken sind.
Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.
Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen. Daten über Rohölimporte werden von allen Ölempfängern, die Rohöl in die folgenden Gebiete importieren, übermittelt:
- 50 Staaten und der District of Columbia
- Puerto Rico, Jungferninseln, Guam und andere US-Territorien
- Aussenhandelszonen in 50 Staaten und dem District of Columbia
- Von Puerto Rico, Virgin Islands, Guam und anderen US-Territorien bis zu 50 Staaten und dem District of Columbia
Veränderungen der Rohölimporte prägen die Nachfrage nach Rohöl und Erdölprodukten. Der Index kann die Rohölpreise beeinflussen, aber diese Volatilität ist in der Regel kurzfristig und unbedeutend. Der Indikator wird in Kombination mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung interpretiert.
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
