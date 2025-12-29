Der Indikator über die Änderungen der Rohölimporte der Energy Information Administration (EIA) zeigt an, ob die Rohölimporte in der vergangenen Woche gestiegen oder gesunken sind.

Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen. Daten über Rohölimporte werden von allen Ölempfängern, die Rohöl in die folgenden Gebiete importieren, übermittelt:

50 Staaten und der District of Columbia

Puerto Rico, Jungferninseln, Guam und andere US-Territorien

Aussenhandelszonen in 50 Staaten und dem District of Columbia

Von Puerto Rico, Virgin Islands, Guam und anderen US-Territorien bis zu 50 Staaten und dem District of Columbia

Veränderungen der Rohölimporte prägen die Nachfrage nach Rohöl und Erdölprodukten. Der Index kann die Rohölpreise beeinflussen, aber diese Volatilität ist in der Regel kurzfristig und unbedeutend. Der Indikator wird in Kombination mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung interpretiert.

Grafik der letzten Werte: