Der Japan Leading Index integriert die Schwankungen wichtiger Wirtschaftsindikatoren verschiedener Wirtschaftszweige wie Produktion und Beschäftigung. Dies ist der Index, der erstellt wurde, um die aktuelle Wirtschaftslage zu verstehen und Zukunftsprognosen zu ermöglichen.

Der Japan Leading Index ist eine Kombination der 12 wichtigsten Indikatoren für Japan. Dazu gehören Aktien, Maschinenaufträge, Aktienkurse und andere wichtige mittel- und langfristige Wirtschaftsindikatoren.

Er ist ein Frühindikator. Analysten gehen davon aus, dass der Leitindex den Ausblick für die Binnenwirtschaft sechs bis neun Monate nach dem Berichtszeitraum prognostiziert. Über den Erwartungen liegende Werte werden als positiv für den Yen angesehen.

Dieser Index soll die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft vorhersagen. Der Index wird aus den Finanzstatistiken der führenden Reihen gebildet, die vor der wirtschaftlichen Bewegung schwanken. Zu den führenden Reihenstatistiken gehören der Endnachfrage-Index der Warenlagerquote, die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze und der TSE-Aktienindex.

Steigende Indexwerte gelten als Zeichen einer Verbesserung der Wirtschaft.

Grafik der letzten Werte: