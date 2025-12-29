KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan, Leitindex (Japan Leading Index)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Japan Leading Index integriert die Schwankungen wichtiger Wirtschaftsindikatoren verschiedener Wirtschaftszweige wie Produktion und Beschäftigung. Dies ist der Index, der erstellt wurde, um die aktuelle Wirtschaftslage zu verstehen und Zukunftsprognosen zu ermöglichen.

Der Japan Leading Index ist eine Kombination der 12 wichtigsten Indikatoren für Japan. Dazu gehören Aktien, Maschinenaufträge, Aktienkurse und andere wichtige mittel- und langfristige Wirtschaftsindikatoren.

Er ist ein Frühindikator. Analysten gehen davon aus, dass der Leitindex den Ausblick für die Binnenwirtschaft sechs bis neun Monate nach dem Berichtszeitraum prognostiziert. Über den Erwartungen liegende Werte werden als positiv für den Yen angesehen.

Dieser Index soll die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft vorhersagen. Der Index wird aus den Finanzstatistiken der führenden Reihen gebildet, die vor der wirtschaftlichen Bewegung schwanken. Zu den führenden Reihenstatistiken gehören der Endnachfrage-Index der Warenlagerquote, die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze und der TSE-Aktienindex.

Steigende Indexwerte gelten als Zeichen einer Verbesserung der Wirtschaft.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Leitindex (Japan Leading Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
Okt 2025 vorl.
N/D
Sep 2025
N/D
Sep 2025 vorl.
N/D
106.8
107.0
Aug 2025
107.0
107.4
107.4
Aug 2025 vorl.
107.4
106.1
106.1
Jul 2025
106.1
105.9
105.9
Jul 2025 vorl.
105.9
106.4
105.1
Jun 2025
105.6
106.1
106.1
Jun 2025 vorl.
106.1
103.8
104.8
Mai 2025
104.8
105.3
105.3
Mai 2025 vorl.
105.3
104.9
104.2
Apr 2025
104.2
103.4
103.4
Apr 2025 vorl.
103.4
108.1
107.6
Mär 2025
108.1
107.7
107.7
Mär 2025 vorl.
107.7
108.2
108.2
Feb 2025
107.9
107.9
107.9
Feb 2025 vorl.
107.9
107.6
108.2
Jan 2025
108.3
108.0
108.0
Jan 2025 vorl.
108.0
108.0
107.9
Dez 2024
108.3
108.9
108.9
Dez 2024 vorl.
108.9
108.1
107.8
Nov 2024
107.5
107.0
107.0
Nov 2024 vorl.
107.0
109.5
109.1
Okt 2024
109.1
108.6
108.6
Okt 2024 vorl.
108.6
108.9
108.9
Sep 2024
109.1
109.4
109.4
Sep 2024 vorl.
109.4
107.2
106.9
Aug 2024
106.9
106.7
106.7
Aug 2024 vorl.
106.7
108.8
109.3
Jul 2024
109.3
109.5
109.5
Jul 2024 vorl.
109.5
109.0
109.1
Jun 2024
109.0
108.6
108.6
Jun 2024 vorl.
108.6
110.7
111.2
Mai 2024
111.2
111.1
111.1
Mai 2024 vorl.
111.1
111.6
110.9
Apr 2024
110.9
111.6
111.6
Apr 2024 vorl.
111.6
111.0
111.7
Mär 2024
112.2
111.4
111.4
Mär 2024 vorl.
111.4
110.7
112.1
Feb 2024
111.8
111.8
111.8
Feb 2024 vorl.
111.8
109.8
109.5
Jan 2024
109.5
109.9
109.9
Jan 2024 vorl.
109.9
110.2
110.5
Dez 2023
110.2
110.0
110.0
Dez 2023 vorl.
110.0
107.7
108.1
Nov 2023
107.6
107.7
107.7
Nov 2023 vorl.
107.7
108.8
108.9
Okt 2023
108.9
108.7
108.7
Okt 2023 vorl.
108.7
108.8
109.3
123456789
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen