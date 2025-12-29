KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

ADP Vereinigte Staaten, Beschäftigungsentwicklung ohne Landwirtschaft (ADP United States Nonfarm Employment Change)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
ADP
Sektor:
Arbeit
Hoch -31 K 9 K
42 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
3 K
-31 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Veränderungen in der außerlandwirtschaftliche Beschäftigung ADP (Nonfarm Employment Change) zeigt die monatliche Veränderung der Beschäftigung in den wichtigsten Sektoren der US-Wirtschaft. Der Indikator berücksichtigt nicht die Landwirtschaft. Die Berechnung umfasst Daten von etwa 406.000 privaten Unternehmen, die bis zu 23 Millionen Menschen beschäftigen (etwa 20% aller Beschäftigten des US-Privatsektors).

Im Gegensatz zur Methodik des Amtes für Arbeitsstatistik wird bei der Berechnung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, ADP die Lohn- und Gehaltslisten der einzelnen Mitarbeiter und nicht die Gesamtzahl der Lohn- und Gehaltslisten des Monats berücksichtigt. Dies liegt daran, dass ein Mitarbeiter in mehreren Gehaltsabrechnungen erwähnt werden kann (Boni und andere Zahlungen erhalten), so dass die Berichtsdaten ungenau sein können.

Statistische Ausreißer werden aus den Stichprobendaten heraus gerechnet.

Der Bericht spiegelt die Einteilung in Sektoren und Branchen wider: Er enthält getrennte Daten für den Produktionssektor (Bergbau, Baugewerbe, verarbeitendes Gewerbe) und den Dienstleistungssektor (Handel, Verkehr, IT, Finanzen, professionelle und technische Dienstleistungen, Management- und Anbieterdienste, Verwaltungs- und Unterstützungsdienste, Bildung, Gesundheitswesen, Freizeit, Unterhaltung usw.). Der Bericht enthält auch eine Momentaufnahme der Veränderungen in kleinen (bis zu 50 Mitarbeiter), mittleren (50 - 499 Mitarbeiter) und großen Unternehmen (mehr als 500 Mitarbeiter).

Der Indikator charakterisiert den US-Arbeitsmarktstatus. Er wird zwei Tage vor dem Bericht des Amt für Arbeitsstatistik veröffentlicht, so dass Ökonomen es als eine Vorschau auf den offiziellen Bericht sehen.

Das Beschäftigungswachstum ist ein wichtiger Indikator für das Wachstum der Konsumausgaben. Die Fed berücksichtigt bei ihrem Zinsentscheid die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Daher kann ein Indikatoranstieg für den US-Dollar als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ADP Vereinigte Staaten, Beschäftigungsentwicklung ohne Landwirtschaft (ADP United States Nonfarm Employment Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-31 K
9 K
42 K
Okt 2025
42 K
-137 K
-32 K
Sep 2025
-32 K
-19 K
54 K
Aug 2025
54 K
136 K
104 K
Jul 2025
104 K
57 K
-33 K
Jun 2025
-33 K
121 K
37 K
Mai 2025
37 K
80 K
62 K
Apr 2025
62 K
246 K
155 K
Mär 2025
155 K
4 K
77 K
Feb 2025
77 K
124 K
183 K
Jan 2025
183 K
121 K
122 K
Dez 2024
122 K
120 K
146 K
Nov 2024
146 K
205 K
233 K
Okt 2024
233 K
121 K
143 K
Sep 2024
143 K
116 K
99 K
Aug 2024
99 K
121 K
122 K
Jul 2024
122 K
77 K
150 K
Jun 2024
150 K
148 K
152 K
Mai 2024
152 K
99 K
192 K
Apr 2024
192 K
193 K
184 K
Mär 2024
184 K
213 K
140 K
Feb 2024
140 K
84 K
107 K
Jan 2024
107 K
137 K
164 K
Dez 2023
164 K
-12 K
103 K
Nov 2023
103 K
-13 K
113 K
Okt 2023
113 K
-9 K
89 K
Sep 2023
89 K
2 K
177 K
Aug 2023
177 K
13 K
324 K
Jul 2023
324 K
16 K
497 K
Jun 2023
497 K
4 K
278 K
Mai 2023
278 K
-22 K
296 K
Apr 2023
296 K
-46 K
145 K
Mär 2023
145 K
10 K
242 K
Feb 2023
242 K
10 K
106 K
Jan 2023
106 K
86 K
235 K
Dez 2022
235 K
134 K
127 K
Nov 2022
127 K
101 K
239 K
Okt 2022
239 K
-163 K
208 K
Sep 2022
208 K
-163 K
132 K
Aug 2022
132 K
-263 K
128 K
Mai 2022
128 K
-225 K
202 K
Apr 2022
247 K
-31 K
479 K
Mär 2022
455 K
238 K
486 K
Feb 2022
475 K
471 K
509 K
Jan 2022
-301 K
503 K
776 K
Dez 2021
807 K
161 K
505 K
Nov 2021
534 K
-366 K
570 K
Okt 2021
571 K
-663 K
523 K
Sep 2021
568 K
74 K
340 K
Aug 2021
374 K
406 K
326 K
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen