Die Veränderungen in der außerlandwirtschaftliche Beschäftigung ADP (Nonfarm Employment Change) zeigt die monatliche Veränderung der Beschäftigung in den wichtigsten Sektoren der US-Wirtschaft. Der Indikator berücksichtigt nicht die Landwirtschaft. Die Berechnung umfasst Daten von etwa 406.000 privaten Unternehmen, die bis zu 23 Millionen Menschen beschäftigen (etwa 20% aller Beschäftigten des US-Privatsektors).

Im Gegensatz zur Methodik des Amtes für Arbeitsstatistik wird bei der Berechnung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, ADP die Lohn- und Gehaltslisten der einzelnen Mitarbeiter und nicht die Gesamtzahl der Lohn- und Gehaltslisten des Monats berücksichtigt. Dies liegt daran, dass ein Mitarbeiter in mehreren Gehaltsabrechnungen erwähnt werden kann (Boni und andere Zahlungen erhalten), so dass die Berichtsdaten ungenau sein können.

Statistische Ausreißer werden aus den Stichprobendaten heraus gerechnet.

Der Bericht spiegelt die Einteilung in Sektoren und Branchen wider: Er enthält getrennte Daten für den Produktionssektor (Bergbau, Baugewerbe, verarbeitendes Gewerbe) und den Dienstleistungssektor (Handel, Verkehr, IT, Finanzen, professionelle und technische Dienstleistungen, Management- und Anbieterdienste, Verwaltungs- und Unterstützungsdienste, Bildung, Gesundheitswesen, Freizeit, Unterhaltung usw.). Der Bericht enthält auch eine Momentaufnahme der Veränderungen in kleinen (bis zu 50 Mitarbeiter), mittleren (50 - 499 Mitarbeiter) und großen Unternehmen (mehr als 500 Mitarbeiter).

Der Indikator charakterisiert den US-Arbeitsmarktstatus. Er wird zwei Tage vor dem Bericht des Amt für Arbeitsstatistik veröffentlicht, so dass Ökonomen es als eine Vorschau auf den offiziellen Bericht sehen.

Das Beschäftigungswachstum ist ein wichtiger Indikator für das Wachstum der Konsumausgaben. Die Fed berücksichtigt bei ihrem Zinsentscheid die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Daher kann ein Indikatoranstieg für den US-Dollar als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: