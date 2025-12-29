Wirtschaftskalender
Japan, internationale Reserven (Japan International Reserves)
|Niedrig
|$1359.4 B
|
$1347.4 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
$1359.4 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die internationalen Reserven Japans messen den Gesamtwert der Devisen- und Goldreserven, der IWF-Reservepositionen und der Sonderziehungsrechte Japans. Sie spiegeln die von der Regierung oder der Zentralbank im Voraus gespeicherten Fremdwährungsbeträge wider, falls der Wechselkurs des Yen stark fällt oder das Heimatland in eine Wirtschaftskrise gerät und in die Zahlung von Auslandsschulden fällt. Es ist ein Vermögenswert.
Das japanische Finanzministerium hat angekündigt, dass die vom Finanzministerium und der Bank of Japan gehaltenen internationalen Reserven Ende Februar 2008 erstmals ein Rekordhoch erreicht haben und die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten haben. Seitdem wachsen sie weiter.
Derzeit wird dieser Betrag auf etwa 100 Billionen Yen geschätzt, was 20% des japanischen BIP (nominales Bruttoinlandsprodukt) entspricht. Die japanischen Devisenreserven sind aus internationaler Sicht hoch und stellen nach China den zweitgrößten Wert unter allen Ländern dar.
Der Einfluss des Wachstums oder Rückgangs der Währungsreserven auf die Yen-Kurse ist indirekt. Das Wachstum der Devisenreserven kann als Maß der Unterstützung oder des Drucks auf den Yen angesehen werden, je nach den spezifischen Inflationsziel der Bank von Japan.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, internationale Reserven (Japan International Reserves)".
