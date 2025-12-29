Der BIP (Bruttoinlandsprodukt) Preisindex (Deflator) y/y misst eine Veränderung der Endpreise aller im Land produzierten Waren für das angegebene Quartal im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres. Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex enthält der BIP-Deflator keine Einfuhrpreise. Die Daten werden zwei Monate nach dem Berichtszeitraum veröffentlicht.

Das BIP ist ein numerischer Indikator für die Kraft der Volkswirtschaft. Japan ist derzeit das drittgrößte Land im Welt-BIP-Ranking, nach den USA und China.

Der BIP-Preisindex gilt als der wichtigste Indikator für den Inflationsdruck und ist der wichtigste Indikator, den die japanischen Banken zur Messung der Inflation verwenden. Da es sich bei diesem Index um das Verhältnis des nominalen BIP handelt, das Preisschwankungen ignoriert, zum realen BIP, das auch Preisschwankungen beinhaltet, stellt der BIP-Preisindex auch das Verhältnis der Preisschwankungen dar.

Wenn das nominale BIP und das reale BIP gleich sind, schwanken die Preise nicht stärker als im Standardjahr. Wenn die nominalen BIP-Zahlen über dem realen BIP liegen, dürfte die Inflation höher sein als im Basisjahr, was zu einem Anstieg der Preise führt. Im umgekehrten Fall sinken die Preise und es kommt zu einer Deflation.

Grafik der letzten Werte: