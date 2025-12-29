Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe beziehen sich auf die Anzahl der Personen, die eine Zeit lang Arbeitslosenunterstützung erhalten haben. Der Indikator wird wöchentlich veröffentlicht. Eine Person, die Arbeitslosengeld bezieht, muss nach jeder Woche der Arbeitslosigkeit einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung stellen. Die Anzahl der Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, wird also durch die Anzahl der Wiederholungsanträge berechnet.

Das Arbeitslosengeld wird vom staatlichen Versicherungssystem finanziert. Um die Menschen zu ermutigen, eine Beschäftigung zu suchen, werden die Leistungen für einen begrenzten Zeitraum gezahlt, und diese Leistungen sind geringer als die durchschnittlichen Löhne im ganzen Land. Der Antragsteller sollte folgende Kriterien erfüllen: Die Person muss aktiv nach Arbeit suchen (und diese nachweisen können) und aus wirtschaftlichen Gründen arbeitslos sein und als nicht entlassen gelten.

Diese Zahl spiegelt nicht die allgemeine Arbeitslosenrate der USA wider, da sie Arbeitslose, die nicht anspruchsberechtigt sind oder keine Anträge stellen, nicht berücksichtigt. Die Daten korrelieren mit der allgemeinen Arbeitslosigkeit, aber es handelt sich nicht um eine 100%igen Übereinstimmung.

Im Allgemeinen spiegelt die Zahl der anhaltenden Schäden die Konjunkturzyklen wider, ist aber kein Frühindikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes. Ökonomen achten mehr auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ein starker Rückgang der Zahl der Ansprüche kann aber auch mit der Beschäftigung eines solchen Anspruchsberechtigten verbunden sein.

