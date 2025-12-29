KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe (United States Continuing Jobless Claims)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten (United States Department of Labor)
Sektor:
Arbeit
Mittel 1.923 M 1.844 M
1.885 M
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.910 M
1.923 M
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe beziehen sich auf die Anzahl der Personen, die eine Zeit lang Arbeitslosenunterstützung erhalten haben. Der Indikator wird wöchentlich veröffentlicht. Eine Person, die Arbeitslosengeld bezieht, muss nach jeder Woche der Arbeitslosigkeit einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung stellen. Die Anzahl der Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, wird also durch die Anzahl der Wiederholungsanträge berechnet.

Das Arbeitslosengeld wird vom staatlichen Versicherungssystem finanziert. Um die Menschen zu ermutigen, eine Beschäftigung zu suchen, werden die Leistungen für einen begrenzten Zeitraum gezahlt, und diese Leistungen sind geringer als die durchschnittlichen Löhne im ganzen Land. Der Antragsteller sollte folgende Kriterien erfüllen: Die Person muss aktiv nach Arbeit suchen (und diese nachweisen können) und aus wirtschaftlichen Gründen arbeitslos sein und als nicht entlassen gelten.

Diese Zahl spiegelt nicht die allgemeine Arbeitslosenrate der USA wider, da sie Arbeitslose, die nicht anspruchsberechtigt sind oder keine Anträge stellen, nicht berücksichtigt. Die Daten korrelieren mit der allgemeinen Arbeitslosigkeit, aber es handelt sich nicht um eine 100%igen Übereinstimmung.

Im Allgemeinen spiegelt die Zahl der anhaltenden Schäden die Konjunkturzyklen wider, ist aber kein Frühindikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes. Ökonomen achten mehr auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ein starker Rückgang der Zahl der Ansprüche kann aber auch mit der Beschäftigung eines solchen Anspruchsberechtigten verbunden sein.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe (United States Continuing Jobless Claims)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
13 Dez. 2025
1.923 M
1.844 M
1.885 M
6 Dez. 2025
1.897 M
1.788 M
1.830 M
29 Nov. 2025
1.838 M
1.925 M
1.937 M
22 Nov. 2025
1.939 M
1.977 M
1.943 M
15 Nov. 2025
1.960 M
1.981 M
1.953 M
8 Nov. 2025
1.974 M
1.946 M
13 Sept. 2025
1.926 M
1.913 M
1.928 M
6 Sept. 2025
1.920 M
1.935 M
1.927 M
30 Aug. 2025
1.939 M
1.923 M
1.939 M
23 Aug. 2025
1.940 M
1.959 M
1.944 M
16 Aug. 2025
1.954 M
1.972 M
1.961 M
9 Aug. 2025
1.972 M
1.967 M
1.942 M
2 Aug. 2025
1.953 M
1.952 M
1.968 M
26 Juli 2025
1.974 M
1.956 M
1.936 M
19 Juli 2025
1.946 M
1.966 M
1.946 M
12 Juli 2025
1.955 M
1.972 M
1.951 M
5 Juli 2025
1.956 M
1.958 M
1.954 M
28 Juni 2025
1.965 M
1.998 M
1.955 M
21 Juni 2025
1.964 M
1.962 M
1.964 M
14 Juni 2025
1.974 M
1.971 M
1.937 M
7 Juni 2025
1.945 M
1.918 M
1.951 M
31 Mai 2025
1.956 M
1.898 M
1.902 M
24 Mai 2025
1.904 M
1.902 M
1.907 M
17 Mai 2025
1.919 M
1.931 M
1.893 M
10 Mai 2025
1.903 M
1.833 M
1.867 M
3 Mai 2025
1.881 M
1.917 M
1.872 M
26 Apr. 2025
1.879 M
1.875 M
1.908 M
19 Apr. 2025
1.916 M
1.858 M
1.833 M
12 Apr. 2025
1.841 M
1.877 M
1.878 M
5 Apr. 2025
1.885 M
1.821 M
1.844 M
29 März 2025
1.850 M
1.876 M
1.893 M
22 März 2025
1.903 M
1.870 M
1.847 M
15 März 2025
1.856 M
1.875 M
1.881 M
8 März 2025
1.892 M
1.873 M
1.859 M
1 März 2025
1.870 M
1.873 M
1.897 M
22 Feb. 2025
1.897 M
1.869 M
1.855 M
15 Feb. 2025
1.862 M
1.872 M
1.867 M
8 Feb. 2025
1.869 M
1.873 M
1.845 M
1 Feb. 2025
1.850 M
1.874 M
1.886 M
25 Jan. 2025
1.886 M
1.866 M
1.850 M
18 Jan. 2025
1.858 M
1.859 M
1.900 M
11 Jan. 2025
1.899 M
1.850 M
1.853 M
4 Jan. 2025
1.859 M
1.876 M
1.877 M
28 Dez. 2024
1.867 M
1.864 M
1.834 M
21 Dez. 2024
1.844 M
1.903 M
1.896 M
14 Dez. 2024
1.910 M
1.871 M
1.864 M
7 Dez. 2024
1.874 M
1.889 M
1.879 M
30 Nov. 2024
1.886 M
1.845 M
1.871 M
23 Nov. 2024
1.871 M
1.939 M
1.896 M
16 Nov. 2024
1.907 M
1.888 M
1.898 M
12345678...19
