KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

S&P Global Australia Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 52.6
52.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
52.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der zusammengesetzte PMI von der Commonwealth Bank ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor. Die Berechnung des Indikators basiert auf einer Befragung einer Anzahl repräsentativer Unternehmen. Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und dessen Beitrag zur gesamten Produktion oder Dienstleistungen des Teilsektors, der er angehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in dem Land wider. Werte über 50 können sich positiv auf den australischen Dollar auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Australia Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
52.6
52.1
Okt 2025
52.1
52.4
Sep 2025
52.4
55.5
Aug 2025
55.5
53.8
Jul 2025
53.8
51.6
Jun 2025
51.6
50.5
Mai 2025
50.5
51.0
Apr 2025
51.0
51.6
Mär 2025
51.6
50.6
Feb 2025
50.6
51.1
Jan 2025
51.1
50.2
Dez 2024
50.2
50.2
Nov 2024
50.2
50.2
Okt 2024
50.2
49.6
Sep 2024
49.6
51.7
Aug 2024
51.7
49.9
Jul 2024
49.9
50.7
Jun 2024
50.7
52.1
Mai 2024
52.1
53.0
Apr 2024
53.0
53.3
Mär 2024
53.3
52.1
Feb 2024
52.1
49.0
Jan 2024
49.0
46.9
Dez 2023
46.9
47.4
Dez 2023 vorl.
47.4
46.2
Nov 2023
46.2
46.4
Nov 2023 vorl.
46.4
47.6
Okt 2023
47.6
47.3
Okt 2023 vorl.
47.3
51.5
Sep 2023
51.5
50.2
Sep 2023 vorl.
50.2
48.0
Aug 2023
48.0
47.1
Aug 2023 vorl.
47.1
48.2
Jul 2023
48.2
48.3
Jul 2023 vorl.
48.3
50.1
Jun 2023
50.1
50.5
Jun 2023 vorl.
50.5
51.6
Mai 2023
51.6
51.2
Mai 2023 vorl.
51.2
53.0
Apr 2023
53.0
52.2
Apr 2023 vorl.
52.2
48.5
Mär 2023
48.5
48.1
Mär 2023 vorl.
48.1
50.6
Feb 2023
50.6
49.2
Feb 2023 vorl.
49.2
48.5
Jan 2023
48.5
48.2
Jan 2023 vorl.
48.2
47.5
Dez 2022
47.5
47.3
Dez 2022 vorl.
47.3
48.0
Nov 2022
48.0
47.7
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen