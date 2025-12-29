Die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich (y/y) spiegeln eine Veränderung der Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland im laufenden Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Die Daten werden monatlich vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht.

Obwohl ein Anstieg der Registrierungen ein Konsumwachstum und eine günstige Wirtschaftslage im Land belegen kann, ist der Einfluss auf die EUR-Notierungen in der Regel begrenzt.

Grafik der letzten Werte: