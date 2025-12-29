KalenderKategorien

Deutschland, Neuzulassungen y/y (Germany New Car Registrations y/y)

Deutschland
EUR, Euro
Kraftfahrtbundesamt (KBA) (Federal Motor Transport Authority (KBA))
Geschäft
Niedrig 2.5%
7.8%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
2.5%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich (y/y) spiegeln eine Veränderung der Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland im laufenden Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Die Daten werden monatlich vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht.

Obwohl ein Anstieg der Registrierungen ein Konsumwachstum und eine günstige Wirtschaftslage im Land belegen kann, ist der Einfluss auf die EUR-Notierungen in der Regel begrenzt.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Neuzulassungen y/y (Germany New Car Registrations y/y)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.5%
7.8%
Okt 2025
7.8%
12.8%
Sep 2025
12.8%
5.0%
Aug 2025
5.0%
11.1%
Jul 2025
11.1%
-13.8%
Jun 2025
-13.8%
1.2%
Mai 2025
1.2%
-0.2%
Apr 2025
-0.2%
-3.9%
Mär 2025
-3.9%
-6.4%
Feb 2025
-6.4%
-2.8%
Jan 2025
-2.8%
-7.1%
Dez 2024
-7.1%
-0.5%
Nov 2024
-0.5%
6.0%
Okt 2024
6.0%
-7.0%
Sep 2024
-7.0%
-27.8%
Aug 2024
-27.8%
-2.1%
Jul 2024
-2.1%
6.1%
Jun 2024
6.1%
-4.3%
Mai 2024
-4.3%
19.8%
Apr 2024
19.8%
-6.2%
Mär 2024
-6.2%
5.4%
Feb 2024
5.4%
19.1%
Jan 2024
19.1%
-23.0%
Dez 2023
-23.0%
-5.7%
Nov 2023
-5.7%
4.9%
Okt 2023
4.9%
-0.1%
Sep 2023
-0.1%
37.3%
Aug 2023
37.3%
18.1%
Jul 2023
18.1%
24.8%
Jun 2023
24.8%
19.2%
Mai 2023
19.2%
12.6%
Apr 2023
12.6%
16.6%
Mär 2023
16.6%
2.8%
Feb 2023
2.8%
-2.6%
Jan 2023
-2.6%
38.1%
Dez 2022
38.1%
31.4%
Nov 2022
31.4%
16.8%
Okt 2022
16.8%
14.1%
Sep 2022
14.1%
3.0%
Aug 2022
3.0%
-12.9%
Jul 2022
-12.9%
-18.1%
Jun 2022
-18.1%
-10.2%
Mai 2022
-10.2%
-21.5%
Apr 2022
-21.5%
-17.5%
Mär 2022
-17.5%
3.2%
Feb 2022
3.2%
8.5%
Jan 2022
8.5%
-26.9%
Dez 2021
-26.9%
-34.9%
Nov 2021
-34.9%
-34.9%
Okt 2021
-34.9%
-25.7%
