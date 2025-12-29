Wirtschaftskalender
Australien, Importpreisindex q/q (Australia Imports m/m)
|Niedrig
|2.0%
|
1.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
2.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Importe Australiens m/m spiegeln eine Veränderung des USD-Wertes von Waren und Dienstleistungen wider, die von in Australien ansässigen Personen aus dem Ausland im Berichtsmonat gekauft wurden. Die Berechnung des Einfuhrwerts in US-Währung ermöglicht einen angemessenen Vergleich der australischen Einfuhren mit anderen Ländern und eine korrekte Auswertung der Handelsstatistiken. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten.
Die Handelsstatistik wird auf der Grundlage von Informationen berechnet, die die Importeure den Regierungsbehörden zur Verfügung stellen. Die Daten werden angepasst, bevor sie der Zahlungsbilanz hinzugefügt werden. In der Praxis basiert die Berechnung der Exportstatistik auf Waren, die das Zollverfahren durchlaufen und für die eine Zollanmeldung erstellt wird.
Die folgenden Warengruppen sind von der Berechnung ausgeschlossen:
- Vorübergehende Einfuhren von Waren, die nicht zum Zwecke des Verkaufs bestimmt sind (Transitgüter, Kunstwerke für Ausstellungen, Rennpferde usw.; Gegenstände, die zur Reparatur eingeführt werden) .
- Zeitungen und Zeitschriften, die im Rahmen eines Direktabonnements nach Australien geschickt werden .
- Fahrzeuge, die für den Güter- und Personenverkehr bestimmt sind
- Güter auf digitalen Medien (Filme, Audioaufnahmen, Online-Bücher, etc.)
- Abfall und Schrott ohne Handelswert
- Einige andere Artikel
Eine Veränderung des Importvolumens ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Indikator ist ein wesentlicher Bestandteil des nationalen BIP.
Die Auswirkungen der Importe auf die Notierungen des australischen Dollars sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderen Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Im Allgemeinen müssen Australier den Australischen Dollar verkaufen und Fremdwährungen kaufen, um an den Lieferanten für Importlieferungen zu bezahlen. Daher kann ein starkes Importwachstum als negativ für die nationalen Währungskurse angesehen werden. Der Einfluss dieser Handelsbilanzkomponente auf die AUD-Volatilität ist jedoch in der Regel kurzfristiger Natur.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Importpreisindex q/q (Australia Imports m/m)".
