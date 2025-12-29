KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren des Vereinigten Königreichs

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 4.8% Aug 2025 4.7% Monatlich
CPI m/m 0.0% Sep 2025 0.3% Monatlich
Bank von England (BoE), Zinsentscheid 4.00% 4.00%
Handelsbilanz £​-22.244 B Jul 2025 £​-22.156 B Monatlich

2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 07:00, GBP, Landesweiter HPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.3%
2025.12.30 07:00, GBP, Landesweiter HPI y/y, Prognose: 1.9%, Vorherige: 1.8%
2026.01.01 00:00, GBP, Neujahrstag
2026.01.02 09:30, GBP, S&P Global/CIPS PMI der Hersteller
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Verbraucherkredite m/m, Prognose: £​1.261 B, Vorherige: £​1.119 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE M4 Geldmenge m/m, Prognose: -0.1%, Vorherige: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Hypothekengenehmigungen, Prognose: 66.261 K, Vorherige: 65.018 K
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Hypothekarkredite m/m, Prognose: £​4.309 B, Vorherige: £​4.273 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen m/m, Prognose: £​5.699 B, Vorherige: £​5.392 B
2026.01.06 09:00, GBP, PKW-Neuzulassungen m/m
2026.01.06 09:00, GBP, PKW-Neuzulassungen y/y
2026.01.06 09:30, GBP, S&P Global/CIPS PMI der Dienstleister
2026.01.06 09:30, GBP, S&P Global/CIPS Zusammengesetzter PMI

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auktion 10-jähriger Schatzanleihen 4.613% 4.608%
Auktion 30-jähriger Schatzanleihen 5.476% 5.104%
Auktion 5-jähriger Schatzanleihen 4.093% 3.855%
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP 3m/3m 0.2% Jul 2025 0.3% Monatlich
BIP m/m 0.0% Jul 2025 0.4% Monatlich
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 1.3% 1 Q 2025 1.5% Vierteljährlich
NIESR BIP Schätzung -0.1% Nov 2025 -0.1% Monatlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
3-monatige Beschäftigungsentwicklung 91 K Aug 2025 232 K Monatlich
Arbeitslosenrate 4.8% Aug 2025 4.7% Monatlich
Arbeitslosenänderung 25.7 K Sep 2025 -2.0 K Monatlich
Arbeitsproduktivität q/q 0.7% 4 Q 2024 -1.1% Vierteljährlich
Arbeitsproduktivität y/y -0.8% 4 Q 2024 -2.3% Vierteljährlich
Durchschnittlicher Wochenverdienst, Gesamtlohn y/y 5.0% Aug 2025 4.8% Monatlich
Durchschnittlicher Wochenverdienst, Tariflohn y/y 4.7% Aug 2025 4.8% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BoE Inflationserwartungen 3.0% 2.7%
CPI 139.3 Sep 2025 139.3 Monatlich
CPI m/m 0.0% Sep 2025 0.3% Monatlich
CPI y/y 3.8% Sep 2025 3.8% Monatlich
CPIH 138.9 Sep 2025 138.9 Monatlich
CPIH m/m 0.1% Sep 2025 0.3% Monatlich
CPIH y/y 4.1% Sep 2025 4.1% Monatlich
Kern CPI y/y 3.5% Sep 2025 3.6% Monatlich
Kern PPI Produktion m/m 0.1% Sep 2025 0.0% Monatlich
Kern PPI Produktion y/y 3.6% Sep 2025 1.5% Monatlich
Kern RPI m/m -0.4% Sep 2025 0.4% Monatlich
Kern RPI y/y 4.4% Sep 2025 4.4% Monatlich
Kern-CPI m/m 0.0% Sep 2025 0.3% Monatlich
PPI Input m/m -0.1% Sep 2025 0.1% Monatlich
PPI Input y/y 0.8% Sep 2025 -1.5% Monatlich
PPI Output m/m 0.0% Sep 2025 0.1% Monatlich
PPI Output y/y 3.4% Sep 2025 0.1% Monatlich
RPI m/m -0.4% Sep 2025 0.4% Monatlich
RPI y/y 4.5% Sep 2025 4.6% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bank von England (BoE), Quantitative Lockerung (QE) Total £​875 B £​895 B
Bank von England (BoE), Zinsentscheid 4.00% 4.00%
BoE M4 Geldmenge m/m -0.2% Okt 2025 0.6% Monatlich
BoE, Abstimmung des geldpolitisches Komitees über Zinserhöhung 0 0
BoE, Eigenkapitalentnahme bei Immobilien q/q £​-16.118 B 2 Q 2025 £​-4.909 B Vierteljährlich
Geldpolitisches Komitee der Bank von England (BoE), Stimmen für unveränderten Zinssatz 4 5
Geldpolitisches Komitee der BoE Stimmen für Zinssenkung 5 4
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz £​-22.244 B Jul 2025 £​-22.156 B Monatlich
Handelsbilanz Non-EU £​-10.158 B Jul 2025 £​-10.783 B Monatlich
Leistungsbilanz £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B Vierteljährlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors £​20.246 B Sep 2025 £​15.318 B Monatlich
Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors £​-10.862 B Sep 2025 £​10.201 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bauproduktion m/m 0.2% Jul 2025 0.3% Monatlich
Bauproduktion y/y 2.4% Jul 2025 1.5% Monatlich
Industrieproduktion m/m -0.9% Jul 2025 0.7% Monatlich
Industrieproduktion m/m -1.3% Jul 2025 0.5% Monatlich
Industrieproduktion y/y 0.1% Jul 2025 0.2% Monatlich
Industrieproduktion y/y 0.2% Jul 2025 0.0% Monatlich
Investitionen der gewerblichen Wirtschaft q/q 3.9% 1 Q 2025 -3.2% Vierteljährlich
Investitionen der gewerblichen Wirtschaft y/y 6.1% 1 Q 2025 -0.7% Vierteljährlich
PKW-Neuzulassungen m/m N/D Nov 2025 -53.7% Monatlich
PKW-Neuzulassungen y/y N/D Nov 2025 0.5% Monatlich
S&P Global/CIPS Alle Sektoren PMI 49.5 Okt 2019 48.8 Monatlich
S&P Global/CIPS Einkaufsmanagerindex (PMI) des Baugewerbes 39.4 Nov 2025 44.1 Monatlich
S&P Global/CIPS PMI der Dienstleister N/D Dez 2025 51.3 Monatlich
S&P Global/CIPS PMI der Hersteller N/D Dez 2025 50.2 Monatlich
S&P Global/CIPS Zusammengesetzter PMI N/D Dez 2025 51.2 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BRC Einzelhandelsumsatz y/y 6.5% Dez 2022 4.1% Monatlich
BoE Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen m/m £​5.392 B Okt 2025 £​6.621 B Monatlich
BoE Verbraucherkredite m/m £​1.119 B Okt 2025 £​1.398 B Monatlich
Dienstleistungsindex 0.4% Jul 2025 0.4% Monatlich
Einzelhandelsumsatz m/m 0.5% Sep 2025 0.6% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 1.5% Sep 2025 0.7% Monatlich
GfK: Verbrauchervertrauen -17 Dez 2025 -19 Monatlich
Kern Verbraucherpreise m/m 0.6% Sep 2025 1.0% Monatlich
Kern Verbraucherpreise y/y 2.3% Sep 2025 1.3% Monatlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BoE Hypothekarkredite m/m £​4.273 B Okt 2025 £​5.223 B Monatlich
BoE Hypothekengenehmigungen 65.018 K Okt 2025 65.647 K Monatlich
Halifax Immobilienpreisindex m/m N/D Nov 2025 0.6% Monatlich
Halifax Immobilienpreisindex y/y N/D Nov 2025 1.9% Monatlich
Immobilienpreisindex y/y 2.6% Sep 2025 3.1% Monatlich
Landesweiter HPI m/m 0.3% Nov 2025 0.2% Monatlich
Landesweiter HPI y/y 1.8% Nov 2025 2.4% Monatlich
RICS Immobilienpreise Saldo -16.0% Nov 2025 -19.0% Monatlich
UK Finance Hypothekengenehmigungen 38.779 K Dez 2018 39.205 K Monatlich