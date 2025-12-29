Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren des Vereinigten Königreichs
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|4.8%
|Aug 2025
|4.7%
|Monatlich
|CPI m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.3%
|Monatlich
|Bank von England (BoE), Zinsentscheid
|4.00%
|4.00%
|Handelsbilanz
|£-22.244 B
|Jul 2025
|£-22.156 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 07:00, GBP, Landesweiter HPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.3%
2025.12.30 07:00, GBP, Landesweiter HPI y/y, Prognose: 1.9%, Vorherige: 1.8%
2026.01.01 00:00, GBP, Neujahrstag
2026.01.02 09:30, GBP, S&P Global/CIPS PMI der Hersteller
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Verbraucherkredite m/m, Prognose: £1.261 B, Vorherige: £1.119 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE M4 Geldmenge m/m, Prognose: -0.1%, Vorherige: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Hypothekengenehmigungen, Prognose: 66.261 K, Vorherige: 65.018 K
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Hypothekarkredite m/m, Prognose: £4.309 B, Vorherige: £4.273 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen m/m, Prognose: £5.699 B, Vorherige: £5.392 B
2026.01.06 09:00, GBP, PKW-Neuzulassungen m/m
2026.01.06 09:00, GBP, PKW-Neuzulassungen y/y
2026.01.06 09:30, GBP, S&P Global/CIPS PMI der Dienstleister
2026.01.06 09:30, GBP, S&P Global/CIPS Zusammengesetzter PMI
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auktion 10-jähriger Schatzanleihen
|4.613%
|4.608%
|Auktion 30-jähriger Schatzanleihen
|5.476%
|5.104%
|Auktion 5-jähriger Schatzanleihen
|4.093%
|3.855%
|CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP 3m/3m
|0.2%
|Jul 2025
|0.3%
|Monatlich
|BIP m/m
|0.0%
|Jul 2025
|0.4%
|Monatlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|Vierteljährlich
|NIESR BIP Schätzung
|-0.1%
|Nov 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|3-monatige Beschäftigungsentwicklung
|91 K
|Aug 2025
|232 K
|Monatlich
|Arbeitslosenrate
|4.8%
|Aug 2025
|4.7%
|Monatlich
|Arbeitslosenänderung
|25.7 K
|Sep 2025
|-2.0 K
|Monatlich
|Arbeitsproduktivität q/q
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|Vierteljährlich
|Arbeitsproduktivität y/y
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|Vierteljährlich
|Durchschnittlicher Wochenverdienst, Gesamtlohn y/y
|5.0%
|Aug 2025
|4.8%
|Monatlich
|Durchschnittlicher Wochenverdienst, Tariflohn y/y
|4.7%
|Aug 2025
|4.8%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BoE Inflationserwartungen
|3.0%
|2.7%
|CPI
|139.3
|Sep 2025
|139.3
|Monatlich
|CPI m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.8%
|Sep 2025
|3.8%
|Monatlich
|CPIH
|138.9
|Sep 2025
|138.9
|Monatlich
|CPIH m/m
|0.1%
|Sep 2025
|0.3%
|Monatlich
|CPIH y/y
|4.1%
|Sep 2025
|4.1%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|3.5%
|Sep 2025
|3.6%
|Monatlich
|Kern PPI Produktion m/m
|0.1%
|Sep 2025
|0.0%
|Monatlich
|Kern PPI Produktion y/y
|3.6%
|Sep 2025
|1.5%
|Monatlich
|Kern RPI m/m
|-0.4%
|Sep 2025
|0.4%
|Monatlich
|Kern RPI y/y
|4.4%
|Sep 2025
|4.4%
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.3%
|Monatlich
|PPI Input m/m
|-0.1%
|Sep 2025
|0.1%
|Monatlich
|PPI Input y/y
|0.8%
|Sep 2025
|-1.5%
|Monatlich
|PPI Output m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.1%
|Monatlich
|PPI Output y/y
|3.4%
|Sep 2025
|0.1%
|Monatlich
|RPI m/m
|-0.4%
|Sep 2025
|0.4%
|Monatlich
|RPI y/y
|4.5%
|Sep 2025
|4.6%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bank von England (BoE), Quantitative Lockerung (QE) Total
|£875 B
|£895 B
|Bank von England (BoE), Zinsentscheid
|4.00%
|4.00%
|BoE M4 Geldmenge m/m
|-0.2%
|Okt 2025
|0.6%
|Monatlich
|BoE, Abstimmung des geldpolitisches Komitees über Zinserhöhung
|0
|0
|BoE, Eigenkapitalentnahme bei Immobilien q/q
|£-16.118 B
|2 Q 2025
|£-4.909 B
|Vierteljährlich
|Geldpolitisches Komitee der Bank von England (BoE), Stimmen für unveränderten Zinssatz
|4
|5
|Geldpolitisches Komitee der BoE Stimmen für Zinssenkung
|5
|4
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|£-22.244 B
|Jul 2025
|£-22.156 B
|Monatlich
|Handelsbilanz Non-EU
|£-10.158 B
|Jul 2025
|£-10.783 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|Vierteljährlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
|£20.246 B
|Sep 2025
|£15.318 B
|Monatlich
|Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
|£-10.862 B
|Sep 2025
|£10.201 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bauproduktion m/m
|0.2%
|Jul 2025
|0.3%
|Monatlich
|Bauproduktion y/y
|2.4%
|Jul 2025
|1.5%
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-0.9%
|Jul 2025
|0.7%
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-1.3%
|Jul 2025
|0.5%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|0.1%
|Jul 2025
|0.2%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|0.2%
|Jul 2025
|0.0%
|Monatlich
|Investitionen der gewerblichen Wirtschaft q/q
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|Vierteljährlich
|Investitionen der gewerblichen Wirtschaft y/y
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|Vierteljährlich
|PKW-Neuzulassungen m/m
|N/D
|Nov 2025
|-53.7%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen y/y
|N/D
|Nov 2025
|0.5%
|Monatlich
|S&P Global/CIPS Alle Sektoren PMI
|49.5
|Okt 2019
|48.8
|Monatlich
|S&P Global/CIPS Einkaufsmanagerindex (PMI) des Baugewerbes
|39.4
|Nov 2025
|44.1
|Monatlich
|S&P Global/CIPS PMI der Dienstleister
|N/D
|Dez 2025
|51.3
|Monatlich
|S&P Global/CIPS PMI der Hersteller
|N/D
|Dez 2025
|50.2
|Monatlich
|S&P Global/CIPS Zusammengesetzter PMI
|N/D
|Dez 2025
|51.2
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BRC Einzelhandelsumsatz y/y
|6.5%
|Dez 2022
|4.1%
|Monatlich
|BoE Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen m/m
|£5.392 B
|Okt 2025
|£6.621 B
|Monatlich
|BoE Verbraucherkredite m/m
|£1.119 B
|Okt 2025
|£1.398 B
|Monatlich
|Dienstleistungsindex
|0.4%
|Jul 2025
|0.4%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.5%
|Sep 2025
|0.6%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|1.5%
|Sep 2025
|0.7%
|Monatlich
|GfK: Verbrauchervertrauen
|-17
|Dez 2025
|-19
|Monatlich
|Kern Verbraucherpreise m/m
|0.6%
|Sep 2025
|1.0%
|Monatlich
|Kern Verbraucherpreise y/y
|2.3%
|Sep 2025
|1.3%
|Monatlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BoE Hypothekarkredite m/m
|£4.273 B
|Okt 2025
|£5.223 B
|Monatlich
|BoE Hypothekengenehmigungen
|65.018 K
|Okt 2025
|65.647 K
|Monatlich
|Halifax Immobilienpreisindex m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.6%
|Monatlich
|Halifax Immobilienpreisindex y/y
|N/D
|Nov 2025
|1.9%
|Monatlich
|Immobilienpreisindex y/y
|2.6%
|Sep 2025
|3.1%
|Monatlich
|Landesweiter HPI m/m
|0.3%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Landesweiter HPI y/y
|1.8%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|RICS Immobilienpreise Saldo
|-16.0%
|Nov 2025
|-19.0%
|Monatlich
|UK Finance Hypothekengenehmigungen
|38.779 K
|Dez 2018
|39.205 K
|Monatlich