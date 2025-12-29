Wirtschaftskalender
Japan, bereinigte Leistungsbilanz (Japan Adjusted Current Account)
|Mittel
|N/D
|¥3861.2 B
|
¥4347.6 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die bereinigte Leistungsbilanz Japans zeigt die Differenz zwischen den gemeldeten monatlichen Ausfuhren und den Einfuhren von Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen. Der Index ist saisonbereinigt.
Ausländer müssen Yen kaufen, um die Produkte und ihre Verpflichtungen der Nation zu bezahlen.
Die Leistungsbilanz misst die Differenz zwischen dem Einfuhr- und Ausfuhrbetrag von Waren und Dienstleistungen und der Gewinnauszahlung (Ausfuhrbetrag minus Einfuhrbetrag). Die Exportstatistiken spiegeln das Wirtschaftswachstum Japans wider. Der Importwert zeigt die Inlandsnachfrage. Die Auswahl der Waren ist die gleiche wie in den Handelsbilanzdaten.
Das Indexwachstum kann sich positiv auf den Yen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, bereinigte Leistungsbilanz (Japan Adjusted Current Account)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
