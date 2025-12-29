Die bereinigte Leistungsbilanz Japans zeigt die Differenz zwischen den gemeldeten monatlichen Ausfuhren und den Einfuhren von Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen. Der Index ist saisonbereinigt.

Ausländer müssen Yen kaufen, um die Produkte und ihre Verpflichtungen der Nation zu bezahlen.

Die Leistungsbilanz misst die Differenz zwischen dem Einfuhr- und Ausfuhrbetrag von Waren und Dienstleistungen und der Gewinnauszahlung (Ausfuhrbetrag minus Einfuhrbetrag). Die Exportstatistiken spiegeln das Wirtschaftswachstum Japans wider. Der Importwert zeigt die Inlandsnachfrage. Die Auswahl der Waren ist die gleiche wie in den Handelsbilanzdaten.

Das Indexwachstum kann sich positiv auf den Yen auswirken.

