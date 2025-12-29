Die Importe y/y spiegeln die Veränderungen der Importe von Waren und Dienstleistungen in Südkorea im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Informationen über Importe werden verwendet, um die Außenhandelsaktivitäten Südkoreas und die Nachfrage nach importierten Waren im Land zu beurteilen. Eine über den Erwartungen liegender Wert die Kurse des südkoreanischen Won positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Importe y/y (South Korea Imports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.