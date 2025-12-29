KalenderKategorien

Schweiz, Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)

Land:
Schweiz
CHF, Schweizer Franken
Quelle:
Statistisches Bundesamt (Federal Statistical Office)
Sektor:
Preise
Niedrig N/D -0.1%
0.1%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der Schweizer Verbraucherpreisindex (VPI) y/y zeigt die Entwicklung der Preise von 700 wichtigsten Konsumgütern und Dienstleistungen im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Der Wert zeigt Preisänderungen aus Konsumentensicht an. Der Index zeigt, wie viel Verbraucher ihre Ausgaben erhöhen oder senken müssen, um das gleiche Verbrauchsvolumen aufrechtzuerhalten.

Der VPI spiegelt keine absolute, sondern eine relative Veränderung der Verbraucherinflation im Vergleich zum Basisjahr wider. Das aktuelle Basisjahr ist 2015 mit dem Indexwert 100. Beträgt der aktuelle Indexwert 110 Punkte, bedeutet dies, dass die Preise seit 2015 um 10% gestiegen sind. Der Verbraucherkorb wird regelmäßig überarbeitet, um Veränderungen im Sortiment zu berücksichtigen.

Die Berechnung umfasst alle Segmente des privaten Konsums wie Nahrungsmittel, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Kleidung, Mieten, laufende Haushaltspflege, Gesundheitsfürsorge, Telekommunikationsdienste, Freizeit etc. Nicht als Verbrauch gelten: direkte Steuern, Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der gesetzlichen Krankenversicherung sowie Ausgaben für Investitionen und Ersparnisse.

Der Index basiert auf einer Stichprobe von etwa 80.000 Preisen, die monatlich in den Verkaufsstellen erhoben werden. Die Umfrage umfasst rund 2'700 verschiedene Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz, von kleinen Geschäften bis hin zu großen Einzelhandelsketten und Einkaufszentren.

Der Verbraucherpreisindex ist der wichtigste Indikator für die Verbraucherinflation im Land. Die Inflation wiederum ist der Schlüsselfaktor für den Zinsentscheid der SNB. Daher führt das CPI-Wachstum in der Regel zu einem Anstieg der Kurse des Schweizer Franken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Schweiz, Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
-0.1%
0.1%
Okt 2025
0.1%
0.3%
0.2%
Sep 2025
0.2%
0.2%
Aug 2025
0.2%
0.2%
Jul 2025
0.2%
0.2%
0.1%
Jun 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
Mai 2025
-0.1%
-0.1%
0.0%
Apr 2025
0.0%
0.1%
0.3%
Mär 2025
0.3%
0.1%
0.3%
Feb 2025
0.3%
0.5%
0.4%
Jan 2025
0.4%
0.7%
0.6%
Dez 2024
0.6%
0.8%
0.7%
Nov 2024
0.7%
1.2%
0.6%
Okt 2024
0.6%
0.9%
0.8%
Sep 2024
0.8%
1.2%
1.1%
Aug 2024
1.1%
1.3%
1.3%
Jul 2024
1.3%
1.4%
1.3%
Jun 2024
1.3%
1.7%
1.4%
Mai 2024
1.4%
1.5%
1.4%
Apr 2024
1.4%
0.8%
1.0%
Mär 2024
1.0%
1.0%
1.2%
Feb 2024
1.2%
1.1%
1.3%
Jan 2024
1.3%
1.8%
1.7%
Dez 2023
1.7%
1.1%
1.4%
Nov 2023
1.4%
1.8%
1.7%
Okt 2023
1.7%
1.8%
1.7%
Sep 2023
1.7%
1.5%
1.6%
Aug 2023
1.6%
1.6%
1.6%
Jul 2023
1.6%
1.5%
1.7%
Jun 2023
1.7%
1.7%
2.2%
Mai 2023
2.2%
2.1%
2.6%
Apr 2023
2.6%
2.8%
2.9%
Mär 2023
2.9%
3.6%
3.4%
Feb 2023
3.4%
2.9%
3.3%
Jan 2023
3.3%
2.5%
2.8%
Dez 2022
2.8%
3.4%
3.0%
Nov 2022
3.0%
2.6%
3.0%
Okt 2022
3.0%
2.9%
3.3%
Sep 2022
3.3%
3.5%
3.5%
Aug 2022
3.5%
3.8%
3.4%
Jul 2022
3.4%
3.7%
3.4%
Jun 2022
3.4%
3.0%
2.9%
Mai 2022
2.9%
2.8%
2.5%
Apr 2022
2.5%
2.5%
2.4%
Mär 2022
2.4%
2.5%
2.2%
Feb 2022
2.2%
1.8%
1.6%
Jan 2022
1.6%
1.3%
1.5%
Dez 2021
1.5%
1.5%
Nov 2021
1.5%
1.5%
1.2%
Okt 2021
1.2%
0.7%
0.9%
