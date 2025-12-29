Der Schweizer Verbraucherpreisindex (VPI) y/y zeigt die Entwicklung der Preise von 700 wichtigsten Konsumgütern und Dienstleistungen im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Der Wert zeigt Preisänderungen aus Konsumentensicht an. Der Index zeigt, wie viel Verbraucher ihre Ausgaben erhöhen oder senken müssen, um das gleiche Verbrauchsvolumen aufrechtzuerhalten.

Der VPI spiegelt keine absolute, sondern eine relative Veränderung der Verbraucherinflation im Vergleich zum Basisjahr wider. Das aktuelle Basisjahr ist 2015 mit dem Indexwert 100. Beträgt der aktuelle Indexwert 110 Punkte, bedeutet dies, dass die Preise seit 2015 um 10% gestiegen sind. Der Verbraucherkorb wird regelmäßig überarbeitet, um Veränderungen im Sortiment zu berücksichtigen.

Die Berechnung umfasst alle Segmente des privaten Konsums wie Nahrungsmittel, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Kleidung, Mieten, laufende Haushaltspflege, Gesundheitsfürsorge, Telekommunikationsdienste, Freizeit etc. Nicht als Verbrauch gelten: direkte Steuern, Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der gesetzlichen Krankenversicherung sowie Ausgaben für Investitionen und Ersparnisse.

Der Index basiert auf einer Stichprobe von etwa 80.000 Preisen, die monatlich in den Verkaufsstellen erhoben werden. Die Umfrage umfasst rund 2'700 verschiedene Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz, von kleinen Geschäften bis hin zu großen Einzelhandelsketten und Einkaufszentren.

Der Verbraucherpreisindex ist der wichtigste Indikator für die Verbraucherinflation im Land. Die Inflation wiederum ist der Schlüsselfaktor für den Zinsentscheid der SNB. Daher führt das CPI-Wachstum in der Regel zu einem Anstieg der Kurse des Schweizer Franken.