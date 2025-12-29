Die Finanzagentur GmbH der Bundesrepublik Deutschland plant und organisiert zur Finanzierung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen durch die Emissionen nominalverszinslicher Bundeswertpapiere wie Bundesschatzanweisungen, Bundesobligationen und Bundesanleihen. Bei solchen Wertpapiere verpflichtet sich der Emittent zu einer fixen, jährlichen Zinszahlung (Kupons) und am Ende der Laufzeit zum Nennwert die Schuld zurückzuzahlen. Wegen der im Jahr nur einmaligen Zinszahlung werden die aufgelaufenen Zinsen bei Kauf und Verkauf mit eingerechnet. Die Schuldverschreibungen haben eher eine längere Laufzeit. Da in der Regel die regelmäßigen Zinszahlungen dieser Wertpapiere über die jeweilige Laufzeit konstant ist, wird deren Emissionspreis bzw. Handelspreis herangezogen, um einen aktuellen Marktzinssatz zu ermitteln.

Steigt die Attraktivität des Papiers als Anlageform wegen der Währung und/oder des Emittenten steigt dessen Emissions- bzw. Handelspreis und es sinkt die Verzinsung. Die Risiken, die ein Investor bei einem Kauf solcher Papiere eingeht, sind lassen sich beschreiben als Kursrisiko (wenn man vor dem Ende der Laufzeit das Papier verkaufen will), dem Zinsänderungsrisiko (die Änderung des Marktzinses beeinflusst den Marktpreis), Bonitätsrisiko (der Emittent könnte ins insolvent werden oder Zins/Rückzahlung verzögern bzw. aussetzen), Währungsrisiko (beim Kauf eines Papiers mit einer anderen Ausgabewährung).

Bundesobligationen sind Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland. Mit überschaubaren 5 Jahren Laufzeit schließen Bundesobligationen die Lücke zwischen den kurz- und längerfristigen Bundeswertpapieren.

In den meisten Fällen kann ein Anstieg des Zinssatzes einem Wirtschaftswachstum vorausgehen, während ihr Rückgang als Hinweis auf eine Verlangsamung angesehen werden kann. Da die BRD das finanzstärkste Mitglied der EU ist, kann das den Euro-Kurs entsprechend beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: