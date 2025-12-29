Wirtschaftskalender
Deutschland, Auktion 5-jähriger Bundesobligationen (Germany 5-Year Note Auction)
|Niedrig
|2.27%
|
2.21%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
2.27%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Finanzagentur GmbH der Bundesrepublik Deutschland plant und organisiert zur Finanzierung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen durch die Emissionen nominalverszinslicher Bundeswertpapiere wie Bundesschatzanweisungen, Bundesobligationen und Bundesanleihen. Bei solchen Wertpapiere verpflichtet sich der Emittent zu einer fixen, jährlichen Zinszahlung (Kupons) und am Ende der Laufzeit zum Nennwert die Schuld zurückzuzahlen. Wegen der im Jahr nur einmaligen Zinszahlung werden die aufgelaufenen Zinsen bei Kauf und Verkauf mit eingerechnet. Die Schuldverschreibungen haben eher eine längere Laufzeit. Da in der Regel die regelmäßigen Zinszahlungen dieser Wertpapiere über die jeweilige Laufzeit konstant ist, wird deren Emissionspreis bzw. Handelspreis herangezogen, um einen aktuellen Marktzinssatz zu ermitteln.
Steigt die Attraktivität des Papiers als Anlageform wegen der Währung und/oder des Emittenten steigt dessen Emissions- bzw. Handelspreis und es sinkt die Verzinsung. Die Risiken, die ein Investor bei einem Kauf solcher Papiere eingeht, sind lassen sich beschreiben als Kursrisiko (wenn man vor dem Ende der Laufzeit das Papier verkaufen will), dem Zinsänderungsrisiko (die Änderung des Marktzinses beeinflusst den Marktpreis), Bonitätsrisiko (der Emittent könnte ins insolvent werden oder Zins/Rückzahlung verzögern bzw. aussetzen), Währungsrisiko (beim Kauf eines Papiers mit einer anderen Ausgabewährung).
Bundesobligationen sind Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland. Mit überschaubaren 5 Jahren Laufzeit schließen Bundesobligationen die Lücke zwischen den kurz- und längerfristigen Bundeswertpapieren.
In den meisten Fällen kann ein Anstieg des Zinssatzes einem Wirtschaftswachstum vorausgehen, während ihr Rückgang als Hinweis auf eine Verlangsamung angesehen werden kann. Da die BRD das finanzstärkste Mitglied der EU ist, kann das den Euro-Kurs entsprechend beeinflussen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Auktion 5-jähriger Bundesobligationen (Germany 5-Year Note Auction)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites