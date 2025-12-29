KalenderKategorien

Japan, Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern (Japan Jobs to Applicants Ratio)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 1.18 1.18
1.18
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.17
1.18
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Das Verhältnis von Jobs zu Bewerbern stellt das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem japanischen Arbeitsmarkt dar. Die Indikatoren werden monatlich veröffentlicht. Dieser Index wird für eine umfassende Bewertung des Arbeitsmarktes und der nationalen Wirtschaftsentwicklung verwendet.

Das Verhältnis stellt das Verhältnis von Arbeitssuchenden zu offenen Stellen dar. Dies ist ein Indikator für die Beschäftigungslage in der Wirtschaft. Es ist ein repräsentativer Indikator für die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Arbeitsmarkt. Es ist zu beachten, dass sich die Indikatordaten auf die Zahlen für Einstellung und Arbeitssuche vom öffentlichen Sicherheitsamt für Arbeit beschränken und dass neue Absolventen ausgeschlossen sind.

Eine über den Erwartungen liegende Zahl könnte sich für den JPY als positiv und eine unter den Erwartungen liegende Zahl als negativ auswirken.

In Japan gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen neuen Absolventen und der Einstellung von Mitarbeitern im mittleren Karrierealter; viele Unternehmen bevorzugen neue Absolventen. Dies liegt daran, dass viele japanische Unternehmen seit langem eine lebenslange Beschäftigung haben und es leicht ist, dass neue Absolventen sich an die Unternehmenskultur anpassen.

In Japan wird gesagt, dass es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, aber die Löhne der Eingestellten steigen nicht unbedingt. Überstunden werden in Japan oft nicht fair bezahlt, aber viele Japaner streiken immer noch nicht oder wechseln den Arbeitgeber. Dies ist auf die allgemeine Überzeugung zurückzuführen, dass wiederholte Jobwechsel keinen guten Eindruck machen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern (Japan Jobs to Applicants Ratio)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
1.18
1.18
1.18
Okt 2025
1.18
1.19
1.20
Sep 2025
1.20
1.21
1.20
Aug 2025
1.20
1.20
1.22
Jul 2025
1.22
1.21
1.22
Jun 2025
1.22
1.24
1.24
Mai 2025
1.24
1.26
1.26
Apr 2025
1.26
1.25
1.26
Mär 2025
1.26
1.25
1.24
Feb 2025
1.24
1.23
1.26
Jan 2025
1.26
1.24
1.25
Dez 2024
1.25
1.23
1.25
Nov 2024
1.25
1.23
1.25
Okt 2024
1.25
1.22
1.24
Sep 2024
1.24
1.21
1.23
Aug 2024
1.23
1.23
1.24
Jul 2024
1.24
1.23
1.23
Jun 2024
1.23
1.24
1.24
Mai 2024
1.24
1.26
1.26
Apr 2024
1.26
1.26
1.28
Mär 2024
1.28
1.25
1.26
Feb 2024
1.26
1.27
1.27
Jan 2024
1.27
1.25
1.27
Dez 2023
1.27
1.29
1.28
Nov 2023
1.28
1.30
1.30
Okt 2023
1.30
1.30
1.29
Sep 2023
1.29
1.31
1.29
Aug 2023
1.29
1.32
1.29
Jul 2023
1.29
1.33
1.30
Jun 2023
1.30
1.34
1.31
Mai 2023
1.31
1.35
1.32
Apr 2023
1.32
1.35
1.32
Mär 2023
1.32
1.36
1.34
Feb 2023
1.34
1.36
1.35
Jan 2023
1.35
1.36
1.35
Dez 2022
1.35
1.34
1.35
Nov 2022
1.35
1.33
1.35
Okt 2022
1.35
1.30
1.34
Sep 2022
1.34
1.28
1.32
Aug 2022
1.32
1.26
1.29
Jul 2022
1.29
1.24
1.27
Jun 2022
1.27
1.23
1.24
Mai 2022
1.24
1.22
1.23
Apr 2022
1.23
1.20
1.22
Mär 2022
1.22
1.18
1.21
Feb 2022
1.21
1.17
1.20
Jan 2022
1.20
1.16
1.16
Dez 2021
1.16
1.16
1.15
Nov 2021
1.15
1.15
1.15
Okt 2021
1.15
1.14
1.16
1234
