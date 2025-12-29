Das Verhältnis von Jobs zu Bewerbern stellt das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem japanischen Arbeitsmarkt dar. Die Indikatoren werden monatlich veröffentlicht. Dieser Index wird für eine umfassende Bewertung des Arbeitsmarktes und der nationalen Wirtschaftsentwicklung verwendet.

Das Verhältnis stellt das Verhältnis von Arbeitssuchenden zu offenen Stellen dar. Dies ist ein Indikator für die Beschäftigungslage in der Wirtschaft. Es ist ein repräsentativer Indikator für die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Arbeitsmarkt. Es ist zu beachten, dass sich die Indikatordaten auf die Zahlen für Einstellung und Arbeitssuche vom öffentlichen Sicherheitsamt für Arbeit beschränken und dass neue Absolventen ausgeschlossen sind.

Eine über den Erwartungen liegende Zahl könnte sich für den JPY als positiv und eine unter den Erwartungen liegende Zahl als negativ auswirken.

In Japan gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen neuen Absolventen und der Einstellung von Mitarbeitern im mittleren Karrierealter; viele Unternehmen bevorzugen neue Absolventen. Dies liegt daran, dass viele japanische Unternehmen seit langem eine lebenslange Beschäftigung haben und es leicht ist, dass neue Absolventen sich an die Unternehmenskultur anpassen.

In Japan wird gesagt, dass es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, aber die Löhne der Eingestellten steigen nicht unbedingt. Überstunden werden in Japan oft nicht fair bezahlt, aber viele Japaner streiken immer noch nicht oder wechseln den Arbeitgeber. Dies ist auf die allgemeine Überzeugung zurückzuführen, dass wiederholte Jobwechsel keinen guten Eindruck machen.

Grafik der letzten Werte: