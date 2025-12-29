Das italienische "Prodotto Interno Lordo" (PIL), zu Deutsch BIP (Bruttoinlandsprodukt), ist ein Maß für den Gesamtwert zu Marktpreisen aller Endprodukte und Dienstleistungen, die für den Verbrauch bestimmt sind und in Italien im jeweiligen Zeitraum hergestellt werden. Das BIP q/q zeigt eine prozentuale Veränderung dieses Wertes im jeweiligen Quartal gegenüber der vorangegangenen ähnlichen Periode.

Das Wort "intern" bezeichnet die Einbeziehung der in Italien ausgeübten Wirtschaftstätigkeiten, so dass Waren und Dienstleistungen, die von Unternehmen, Arbeitnehmern und anderen nationalen Akteuren im Ausland hergestellt werden, ausgeschlossen sind; stattdessen werden Produkte ausländischer Unternehmen innerhalb Italiens einbezogen. Das italienische BIP q/q beinhaltet keine Leistungen für den kostenlosen und Eigenverbrauch.

Der Produktionswert, brutto der Abschreibungen, bezeichnet den Begriff "Lordo" (brutto). Wenn Sie beispielsweise die Abschreibung vom BIP abziehen, erhalten Sie das Nettoinlandsprodukt (italienisches Prodotto Interno Lordo, PIN).

Die Fähigkeit des BIP, das Wohlergehen der italienischen Gemeinschaft, den Grad des Fortschritts und den Entwicklungsstand zu bestimmen, macht es zu einem Index von größter Bedeutung.

Sie kann als die Gesamtproduktion italienischer Waren und Dienstleistungen angesehen werden, ohne den Vorleistungsverbrauch zu berücksichtigen und stattdessen die Nettosteuern auf Waren in Betracht zu ziehen (weil sie den von den Käufern gezahlten Endpreis ausmachen); dieser Betrag ist die Summe der Mehrwerte, die zu den Grundpreisen der verschiedenen Wirtschaftszweige hinzukommen, mit der Addition dieser Summe der Steuern auf die Waren, einschließlich Mehrwertsteuer, Herstellungssteuern, Einfuhrsteuern und ohne Beiträge zu den Produkten (Agrarbeiträge, kommunale Transportunternehmen usw.).

Es ist der Gesamtwert der Ausgaben der Familien für den Konsum und der Unternehmen für Investitionen. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: