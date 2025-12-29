KalenderKategorien

S&P Global Vereinigte Staaten, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel N/D 55.4
54.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Markit Composite PMI ist eine monatlicher Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes. Der Indikator basiert auf monatlichen Befragungen von Einkaufsleitern, die in rund 1000 privaten Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in den USA tätig sind.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Im Gegensatz zu dem von ISM veröffentlichten PMI enthält der PMI von Markit nur Informationen von privaten Unternehmen. Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert sind. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und seinem Beitrag zur gesamten Produktion oder zu den Dienstleistungen des Teilsektors, zu dem es gehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert.

Die vollständige Fassung des Berichts enthält einzelne Teilindizes, die die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit charakterisieren. Für verschiedene Sektoren werden separate Subindizes berechnet (NAICS-Klassifikation wird verwendet).

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der beliebtesten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für die Geschäftstätigkeit des gesamten Privatsektors der USA. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das Wachstum des PMI ist ein Indiz für günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den US-Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Vereinigte Staaten, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (S&P Global United States Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
55.4
54.8
Okt 2025
54.8
54.8
53.6
Sep 2025
53.6
55.0
55.4
Aug 2025
55.4
53.4
54.6
Jul 2025
54.6
52.0
52.8
Jun 2025
52.8
51.4
52.1
Mai 2025
52.1
51.4
51.2
Apr 2025
51.2
52.2
53.5
Mär 2025
53.5
53.0
51.6
Feb 2025
51.6
54.2
52.7
Jan 2025
52.7
54.7
55.4
Dez 2024
55.4
54.5
54.9
Nov 2024
54.9
54.8
54.1
Okt 2024
54.1
55.2
54.0
Sep 2024
54.0
53.9
54.6
Aug 2024
54.6
53.4
54.3
Jul 2024
54.3
53.2
54.8
Jun 2024
54.8
52.7
54.5
Mai 2024
54.5
51.3
51.3
Apr 2024
51.3
51.2
52.1
Mär 2024
52.1
53.0
52.5
Feb 2024
52.5
52.4
52.0
Jan 2024
52.0
51.0
50.9
Dez 2023
50.9
51.0
51.0
Dez 2023 vorl.
51.0
50.7
50.7
Nov 2023
50.7
50.7
50.7
Nov 2023 vorl.
50.7
50.8
50.7
Okt 2023
50.7
51.0
51.0
Okt 2023 vorl.
51.0
50.1
50.2
Sep 2023
50.2
50.1
50.1
Sep 2023 vorl.
50.1
50.3
50.2
Aug 2023
50.2
50.4
50.4
Aug 2023 vorl.
50.4
52.0
52.0
Jul 2023
52.0
52.0
52.0
Jul 2023 vorl.
52.0
53.1
53.2
Jun 2023
53.2
53.0
53.0
Jun 2023 vorl.
53.0
54.4
54.3
Mai 2023
54.3
54.5
54.5
Mai 2023 vorl.
54.5
50.0
53.4
Apr 2023
53.4
46.6
46.6
Apr 2023 vorl.
46.6
52.8
52.3
Mär 2023
52.3
53.3
53.3
Mär 2023 vorl.
53.3
50.1
50.1
Feb 2023
50.1
50.2
50.2
Feb 2023 vorl.
50.2
46.6
46.8
Jan 2023
46.8
46.6
46.6
Jan 2023 vorl.
46.6
44.7
45.0
Dez 2022
45.0
44.6
44.6
Dez 2022 vorl.
44.6
46.3
46.4
Nov 2022
46.4
46.3
46.3
123456
