au Jibun Bank Japan Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 52.0
51.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
52.0
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Markit Composite PMI ist eine monatliche Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern, die in den privaten Unternehmen des Landes arbeiten.

Einkaufsmanager können manchmal Veränderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgen, da Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen, so dass diejenigen, die als erste die Änderungen bemerken, die Verantwortung für den Einkauf tragen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und seinem Beitrag zur gesamten Produktion oder zu den Dienstleistungen des Teilsektors, zu dem es gehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der Markit Composite PMI ist einer der beliebtesten Indizes, der von Analysten genau beobachtet wird. Er liefert operative Informationen über die Geschäftstätigkeit im gesamten privaten Sektor in Japan. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Hinweis auf günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den japanischen Yen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "au Jibun Bank Japan Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
52.0
51.5
Okt 2025
51.5
51.1
Sep 2025
51.1
51.9
Aug 2025
51.9
51.5
Jul 2025
51.5
51.4
Jun 2025
51.4
50.2
Mai 2025
50.2
51.1
Apr 2025
51.1
48.9
Mär 2025
48.9
51.6
Feb 2025
51.6
51.1
Jan 2025
51.1
50.8
Dez 2024
50.8
50.1
Nov 2024
50.1
49.6
Okt 2024
49.6
52.0
Sep 2024
52.0
52.9
Aug 2024
52.9
52.5
Jul 2024
52.5
49.7
Jun 2024
49.7
52.6
Mai 2024
52.6
52.3
Apr 2024
52.3
51.7
Mär 2024
51.7
50.6
Feb 2024
50.6
51.5
Jan 2024
51.5
50.0
Dez 2023
50.0
50.4
Dez 2023 vorl.
50.4
49.6
Nov 2023
49.6
50.0
Nov 2023 vorl.
50.0
50.5
Okt 2023
50.5
49.9
Okt 2023 vorl.
49.9
52.1
Sep 2023
52.1
51.8
Sep 2023 vorl.
51.8
52.6
Aug 2023
52.6
52.6
Aug 2023 vorl.
52.6
52.2
Jul 2023
52.2
52.1
Jul 2023 vorl.
52.1
52.1
Jun 2023
52.1
52.3
Jun 2023 vorl.
52.3
54.3
Mai 2023
54.3
54.9
Mai 2023 vorl.
54.9
52.9
Apr 2023
52.9
52.5
Apr 2023 vorl.
52.5
52.9
Mär 2023
52.9
51.9
Mär 2023 vorl.
51.9
51.1
Feb 2023
51.1
50.7
Feb 2023 vorl.
50.7
50.7
Jan 2023
50.7
50.8
Jan 2023 vorl.
50.8
49.7
Dez 2022
49.7
50.0
Dez 2022 vorl.
50.0
48.9
Nov 2022
48.9
48.9
123
