Markit Composite PMI ist eine monatliche Zusammenfassung über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der privaten Dienstleistungsbetriebe und des privaten verarbeitenden Gewerbes. Der Indikator basiert auf monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern, die in den privaten Unternehmen des Landes arbeiten.

Einkaufsmanager können manchmal Veränderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgen, da Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen, so dass diejenigen, die als erste die Änderungen bemerken, die Verantwortung für den Einkauf tragen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter ihrer Arbeit bewerten: Ein- und Verkaufspreise, Beschäftigung, Produktion, Auftragseingang etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und seinem Beitrag zur gesamten Produktion oder zu den Dienstleistungen des Teilsektors, zu dem es gehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der Markit Composite PMI ist einer der beliebtesten Indizes, der von Analysten genau beobachtet wird. Er liefert operative Informationen über die Geschäftstätigkeit im gesamten privaten Sektor in Japan. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Hinweis auf günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den japanischen Yen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: