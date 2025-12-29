Der Wochenbericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über nicht-kommerzielle Nettopositionen in ZAR spiegelt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der auf dem Markt vorhandenen Long- und Short-Positionen in ZAR wider, die von nicht-kommerziellen (spekulativen) Händlern eröffnet wurden. Die Daten entsprechen den Positionen, die hauptsächlich von Teilnehmern an den Terminmärkten der Börsen von Chicago und New York gehalten werden. Der Indikator ist also das Nettovolumen von ZAR-Long-Positionen in den Vereinigten Staaten.

Die nichtkommerziellen Händler eröffnen die Positionen, die keine Absicherungen im Futures- oder Optionen-Markt darstellen. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Die Zunahme der spekulativen Long-Positionen in südafrikanischen Rand ist ein indirekter Hinweis auf eine Zunahme der ZAR-Marktaktivitäten. Aufgrund der im Vergleich zur globalen Skala geringen Datenmenge hat dies jedoch keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Grafik der letzten Werte: