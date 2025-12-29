Der Erzeugerpreisindex (PPI) y/y zeigt die Veränderungen der Verkaufspreise, die die brasilianischen Industriegüterhersteller im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres erhalten haben. Der Index gilt als ein Frühindikator für die Inflation der Verbraucherpreise. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann ein Hinweis auf die reale Stärkung Brasiliens sein.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasilien, Produzentenpreisindex (PPI) y/y (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.