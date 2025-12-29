KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

China Erzeugerpreisindex (PPI) y/y (China Producer Price Index (PPI) y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Preise
Mittel -2.2% -2.2%
-2.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Chinas Erzeugerpreisindex(Producer Price Index, PPI) y/y zeigt die Veränderungen des Wertes der hergestellten Waren aus Produzentensicht im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index besteht aus zwei Subindizes:

  • Der Erzeugerpreisindex spiegelt eine Änderung des Preises wider, den ein Hersteller für sein Produkt während des ersten Verkaufs erhalten hat;
    • .
  • Der Einkaufspreisindex spiegelt eine Veränderung der Preise für Waren wider, die der Hersteller als Vorleistungen im Produktionsprozess einkauft (z.B. Brennstoffe, Energie, metallische oder chemische Rohstoffe, Holz, Baustoffe, Gewebe usw.).

So spiegelt der EPI eine Nettoveränderung des Wertes der in China hergestellten Waren aus Produzentensicht wider, bereinigt um die Veränderungen der Ausgaben des Unternehmens während der Produktion.

Die Berechnung des Erzeugerpreisindex umfasst Preise für mehr als 20.000 Produkttypen aus 1638 Kategorien. Der Einkaufspreisindex berücksichtigt mehr als 10.000 Warenarten, aufgeteilt in 900 Unterklassen. Der allgemeine Index umfasst die gesamte nationale Industrie nach der einzelnen Wirtschaftszweigklassifikation des Landes.

Die Preise für die Indexberechnung werden aus einer Umfrage bei großen Unternehmen (mit einem jährlichen Betriebsergebnis von 20 Millionen Yuan oder mehr) und typischen Unternehmen (mit einem jährlichen Betriebsergebnis von weniger als 20 Millionen Yuan) ermittelt. Die statistische Stichprobe umfasst rund 50.000 Unternehmen aus mehr als 400 Städten.

Der Erzeugerpreisindex gilt als Frühindikator für die Verbraucherpreise und damit für die Inflation. Er ist ein genauerer, vorläufiger Indikator im Vergleich zum VPI: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft. Die People's Bank of China analysiert den Erzeugerpreisindex bei der Erstellung von Inflationsprognosen.

PPI-Wachstum kann einen positiven Effekt auf die Yuan-Kurse haben, es sei denn, es entwickelt sich im Land eine Hyperinflation entwickelt sich im Land.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China Erzeugerpreisindex (PPI) y/y (China Producer Price Index (PPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-2.2%
-2.2%
-2.1%
Okt 2025
-2.1%
-2.0%
-2.3%
Sep 2025
-2.3%
-2.2%
-2.9%
Aug 2025
-2.9%
-3.0%
-3.6%
Jul 2025
-3.6%
-3.3%
-3.6%
Jun 2025
-3.6%
-4.0%
-3.3%
Mai 2025
-3.3%
-3.3%
-2.7%
Apr 2025
-2.7%
-2.8%
-2.5%
Mär 2025
-2.5%
-1.8%
-2.2%
Feb 2025
-2.2%
-2.4%
-2.3%
Jan 2025
-2.3%
-2.5%
-2.3%
Dez 2024
-2.3%
-1.9%
-2.5%
Nov 2024
-2.5%
-2.2%
-2.9%
Okt 2024
-2.9%
-3.3%
-2.8%
Sep 2024
-2.8%
-2.9%
-1.8%
Aug 2024
-1.8%
-1.3%
-0.8%
Jul 2024
-0.8%
-1.1%
-0.8%
Jun 2024
-0.8%
-0.7%
-1.4%
Mai 2024
-1.4%
-1.8%
-2.5%
Apr 2024
-2.5%
-2.4%
-2.8%
Mär 2024
-2.8%
-1.2%
-2.7%
Feb 2024
-2.7%
-2.1%
-2.5%
Jan 2024
-2.5%
-3.5%
-2.7%
Dez 2023
-2.7%
-3.7%
-3.0%
Nov 2023
-3.0%
-3.6%
-2.6%
Okt 2023
-2.6%
-3.0%
-2.5%
Sep 2023
-2.5%
-1.5%
-3.0%
Aug 2023
-3.0%
-3.3%
-4.4%
Jul 2023
-4.4%
-6.8%
-5.4%
Jun 2023
-5.4%
-6.2%
-4.6%
Mai 2023
-4.6%
-3.9%
-3.6%
Apr 2023
-3.6%
-1.7%
-2.5%
Mär 2023
-2.5%
-1.7%
-1.4%
Feb 2023
-1.4%
-2.9%
-0.8%
Jan 2023
-0.8%
-1.2%
-0.7%
Dez 2022
-0.7%
-0.6%
-1.3%
Nov 2022
-1.3%
-1.5%
-1.3%
Okt 2022
-1.3%
-1.1%
0.9%
Sep 2022
0.9%
0.2%
2.3%
Aug 2022
2.3%
2.4%
4.2%
Jul 2022
4.2%
8.0%
6.1%
Jun 2022
6.1%
4.6%
6.4%
Mai 2022
6.4%
6.5%
8.0%
Apr 2022
8.0%
6.5%
8.3%
Mär 2022
8.3%
10.4%
8.8%
Feb 2022
8.8%
10.6%
9.1%
Jan 2022
9.1%
8.7%
10.3%
Dez 2021
10.3%
11.7%
12.9%
Nov 2021
12.9%
14.7%
13.5%
Okt 2021
13.5%
11.4%
10.7%
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen