Wirtschaftskalender
Frankreich, Auktion vom 6-Monats BTF (France 6-Month BTF Auction)
|Niedrig
|2.117%
|
2.103%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
2.117%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Auktion der 6-monatigen BTF stellt die prozentuale Rendite von BTF-Schatzwechsel mit einer Laufzeit von sechs Monaten dar. Da die Rendite die Situation der Staatsverschuldung Frankreichs widerspiegeln kann, kann ein Anstieg der Rate dem Wirtschaftswachstum vorausgehen, während ihr Rückgang als Hinweis auf eine Verlangsamung angesehen werden kann.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Auktion vom 6-Monats BTF (France 6-Month BTF Auction)".
