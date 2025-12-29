KalenderKategorien

S&P Global Brazil Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 48.8 48.9
48.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
49.3
48.8
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
IHS Markit Ltd. ist ein globaler Anbieter relevanter Informationen, Analysen und Lösungen für Schlüsselindustrien und -märkte, die die Wirtschaft auf der ganzen Welt stimulieren. Ziel ist es, Finanz- und Geschäftsinformationen, Analysen und Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, die ihre Dienstleistungen und Regierungen beauftragen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Lösungen bereitzustellen, die zu fundierten und zuverlässigen Entscheidungen führen.

IHS Markit veröffentlicht einen weltweiten Konjunkturindex namens Purchasing Managers Index (Einkaufsmanagerindex, PMI®). Der PMI ist ein gewichteter Durchschnitt, der auf der Grundlage der statistischen Daten von Auftragseingang, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten der Lieferanten und Vorratsbeständen berechnet wird.

IHS Markit ist derzeit einer der glaubwürdigsten Indizes weltweit, der von Zentralbanken, Finanzmärkten und Geschäftsentscheidern als Benchmark verwendet wird, vor allem aufgrund ihrer monatlichen Indikatoren für aktualisierte wirtschaftliche Trends, die genau und im Allgemeinen einzigartig sind.

Die monatliche IHS Markit Brazil PMI - Industrial Sector Survey wird aus den Informationen der Fragebogenantworten an Einkaufsleiter in rund 400 Unternehmen der Branche zusammengestellt. Die Forschung wird nach Sektoren und nach der Anzahl der Beschäftigten in den Unternehmen konsolidiert, basierend auf ihren Beiträgen zum BIP.

Die gesammelten Antworten werden mit dem Vormonat verglichen und die Ergebnisse reichen von 0 bis 100. Dieser Index spiegelt die Bedingungen des Industriesektors wider; ein Wert über 50 zeigt Wachstum an und kann sich positiv auf den Preis des brasilianischen Real auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Brazil Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
48.8
48.9
48.2
Okt 2025
48.2
47.2
46.5
Sep 2025
46.5
48.3
47.7
Aug 2025
47.7
50.6
48.2
Jul 2025
48.2
50.8
48.3
Jun 2025
48.3
51.6
49.4
Mai 2025
49.4
51.7
50.3
Apr 2025
50.3
50.8
51.8
Mär 2025
51.8
51.3
53.0
Feb 2025
53.0
51.1
50.7
Jan 2025
50.7
51.4
50.4
Dez 2024
50.4
51.4
52.3
Nov 2024
52.3
50.7
52.9
Okt 2024
52.9
50.5
53.2
Sep 2024
53.2
51.7
50.4
Aug 2024
50.4
53.6
54.0
Jul 2024
54.0
52.0
52.5
Jun 2024
52.5
53.5
52.1
Mai 2024
52.1
51.3
55.9
Apr 2024
55.9
50.2
53.6
Mär 2024
53.6
52.8
54.1
Feb 2024
54.1
51.6
52.8
Jan 2024
52.8
48.6
48.4
Dez 2023
48.4
49.0
49.4
Nov 2023
49.4
48.8
48.6
Okt 2023
48.6
49.6
49.0
Sep 2023
49.0
49.0
50.1
Aug 2023
50.1
47.2
47.8
Jul 2023
47.8
46.8
46.6
Jun 2023
46.6
45.7
47.1
Mai 2023
47.1
45.6
44.3
Apr 2023
44.3
48.1
47.0
Mär 2023
47.0
48.4
49.2
Feb 2023
49.2
45.8
47.5
Jan 2023
47.5
44.2
44.2
Dez 2022
44.2
47.5
44.3
Nov 2022
44.3
51.0
50.8
Okt 2022
50.8
51.5
51.1
Sep 2022
51.1
53.0
51.9
Aug 2022
51.9
54.1
54.0
Jul 2022
54.0
54.2
54.1
Jun 2022
54.1
53.1
54.2
Mai 2022
54.2
52.1
51.8
Apr 2022
51.8
51.0
52.3
Mär 2022
52.3
48.7
49.6
Feb 2022
49.6
48.8
47.8
Jan 2022
47.8
49.8
49.8
Dez 2021
49.8
50.8
49.8
Nov 2021
49.8
53.1
51.7
Okt 2021
51.7
54.1
54.4
1234
