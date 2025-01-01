KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Italien

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.1% 3 Q 2025 0.0% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 6.0% Okt 2025 6.2% Monatlich
CPI y/y 1.1% Nov 2025 1.2% Monatlich
Handelsbilanz €​4.156 B Okt 2025 €​2.968 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2026.01.01 17:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 50.2, Vorherige: 50.6
2026.01.06 08:45, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 53.8, Vorherige: 55.0
2026.01.06 08:45, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 53.8

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auktion 10-jahres BTP 3.44% 3.46%
Auktion 2-jahres CTZ 2.150% 2.230%
Auktion 3-jahres BTP 2.58% 2.38%
Auktion 30-jahres BTP 4.70% 3.94%
Auktion 5-jahres BTP 2.74% 2.75%
Auktion 7-jahres BTP 3.00% 2.76%
Auktion vom 12-monats BOT 2.181% 2.063%
Auktion vom 6-monats BOT 2.036% 2.004%
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.1% 3 Q 2025 0.0% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 0.6% 3 Q 2025 0.4% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 6.0% Okt 2025 6.2% Monatlich
Vierteljährliche Arbeitslosenrate 6.1% 3 Q 2025 6.3% Vierteljährlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m -0.2% Nov 2025 -0.2% Monatlich
CPI y/y 1.1% Nov 2025 1.2% Monatlich
HVPI m/m -0.2% Nov 2025 -0.2% Monatlich
HVPI y/y 1.1% Nov 2025 1.1% Monatlich
PPI m/m 1.0% Nov 2025 -0.2% Monatlich
PPI y/y -0.2% Nov 2025 0.1% Monatlich
VPI FOI exkl. Tabakwaren m/m -0.1% Nov 2025 -0.2% Monatlich
VPI FOI exkl. Tabakwaren y/y 1.0% Nov 2025 1.1% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz €​4.156 B Okt 2025 €​2.968 B Monatlich
Handelsbilanz EU €​-1.310 B Okt 2025 €​0.074 B Monatlich
Handelsbilanz Nicht-EU €​6.918 B Nov 2025 €​5.466 B Monatlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Staatsdefizit – BIP-Verhältnis 2.0% 2 Q 2025 8.1% Vierteljährlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auftragseingänge der Industrie m/m -0.8% Mär 2021 0.7% Monatlich
Auftragseingänge y/y 2.3% Mär 2021 0.4% Monatlich
Geschäftsvertrauen 88.4 Dez 2025 89.5 Monatlich
Industrieproduktion m/m -1.0% Okt 2025 2.7% Monatlich
Industrieproduktion y/y -0.3% Okt 2025 1.4% Monatlich
Industrieverkäufe m/m -0.5% Okt 2025 1.9% Monatlich
Industrieverkäufe y/y 1.7% Okt 2025 3.4% Monatlich
PKW-Neuzulassungen m/m -1.3% Nov 2025 -0.7% Monatlich
PKW-Neuzulassungen y/y 0.0% Nov 2025 -0.6% Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister 55.0 Nov 2025 54.0 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 50.6 Nov 2025 49.9 Monatlich
S&P Global PMI des Baugewerbes 48.2 Nov 2025 50.7 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) 53.8 Nov 2025 53.1 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 0.5% Okt 2025 -0.4% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 1.3% Okt 2025 0.7% Monatlich
Konsumentenvertrauen 96.6 Dez 2025 95.0 Monatlich