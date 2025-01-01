Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Italien
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|6.0%
|Okt 2025
|6.2%
|Monatlich
|CPI y/y
|1.1%
|Nov 2025
|1.2%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|€4.156 B
|Okt 2025
|€2.968 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2026.01.01 17:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 50.2, Vorherige: 50.6
2026.01.06 08:45, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 53.8, Vorherige: 55.0
2026.01.06 08:45, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 53.8
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auktion 10-jahres BTP
|3.44%
|3.46%
|Auktion 2-jahres CTZ
|2.150%
|2.230%
|Auktion 3-jahres BTP
|2.58%
|2.38%
|Auktion 30-jahres BTP
|4.70%
|3.94%
|Auktion 5-jahres BTP
|2.74%
|2.75%
|Auktion 7-jahres BTP
|3.00%
|2.76%
|Auktion vom 12-monats BOT
|2.181%
|2.063%
|Auktion vom 6-monats BOT
|2.036%
|2.004%
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|0.6%
|3 Q 2025
|0.4%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|6.0%
|Okt 2025
|6.2%
|Monatlich
|Vierteljährliche Arbeitslosenrate
|6.1%
|3 Q 2025
|6.3%
|Vierteljährlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|CPI y/y
|1.1%
|Nov 2025
|1.2%
|Monatlich
|HVPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|HVPI y/y
|1.1%
|Nov 2025
|1.1%
|Monatlich
|PPI m/m
|1.0%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|PPI y/y
|-0.2%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|VPI FOI exkl. Tabakwaren m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|VPI FOI exkl. Tabakwaren y/y
|1.0%
|Nov 2025
|1.1%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|€4.156 B
|Okt 2025
|€2.968 B
|Monatlich
|Handelsbilanz EU
|€-1.310 B
|Okt 2025
|€0.074 B
|Monatlich
|Handelsbilanz Nicht-EU
|€6.918 B
|Nov 2025
|€5.466 B
|Monatlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Staatsdefizit – BIP-Verhältnis
|2.0%
|2 Q 2025
|8.1%
|Vierteljährlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auftragseingänge der Industrie m/m
|-0.8%
|Mär 2021
|0.7%
|Monatlich
|Auftragseingänge y/y
|2.3%
|Mär 2021
|0.4%
|Monatlich
|Geschäftsvertrauen
|88.4
|Dez 2025
|89.5
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|-1.0%
|Okt 2025
|2.7%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|-0.3%
|Okt 2025
|1.4%
|Monatlich
|Industrieverkäufe m/m
|-0.5%
|Okt 2025
|1.9%
|Monatlich
|Industrieverkäufe y/y
|1.7%
|Okt 2025
|3.4%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen m/m
|-1.3%
|Nov 2025
|-0.7%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen y/y
|0.0%
|Nov 2025
|-0.6%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|55.0
|Nov 2025
|54.0
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|50.6
|Nov 2025
|49.9
|Monatlich
|S&P Global PMI des Baugewerbes
|48.2
|Nov 2025
|50.7
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|53.8
|Nov 2025
|53.1
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.5%
|Okt 2025
|-0.4%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|1.3%
|Okt 2025
|0.7%
|Monatlich
|Konsumentenvertrauen
|96.6
|Dez 2025
|95.0
|Monatlich