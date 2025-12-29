KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren der Vereinigten Staaten

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 4.3% 3 Q 2025 3.8% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 4.6% Nov 2025 4.4% Monatlich
CPI y/y 2.7% Nov 2025 3.0% Monatlich
Fed Zinsentscheid 3.75% 4.00%
Handelsbilanz $​-52.828 B Sep 2025 $​-59.265 B Monatlich

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 15:00, USD, Schwebende Hausverkäufe m/m, Aktuell: 3.3%, Prognose: -0.7%, Vorherige: 2.4%
2025.12.29 15:00, USD, Schwebende Hausverkäufe y/y, Aktuell: 2.6%, Prognose: -6.0%, Vorherige: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Index anstehender Hausverkäufe, Aktuell: 79.2, Vorherige: 76.7
2025.12.29 15:30, USD, Dallas Fed Index der Unternehmer
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Importe
2025.12.29 15:30, USD, EIA Brennstoffe, Änderung der Destillatproduktion
2025.12.29 15:30, USD, EIA Brennstoffdestillate, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Benzin, Änderung der Produktion
2025.12.29 15:30, USD, EIA Heizöl, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Benzin, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA, Änderung der täglichen Zufuhr von Rohöl in Raffinerien
2025.12.29 15:30, USD, EIA, Änderung der Auslastungsrate der Raffinerien
2025.12.29 16:30, USD, 3-monatige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6-monatige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Aluminium, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Mais, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Erdgas, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Sojabohnen, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Weizen, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 14:00, USD, HPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Immobilienpreisindex y/y, Prognose: 1.3%, Vorherige: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, Prognose: 436.1, Vorherige: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y, Prognose: 1.1%, Vorherige: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m, Prognose: -0.4%, Vorherige: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 s.a. m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNI Chicago, Geschäftsklima, Prognose: 42.4, Vorherige: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Dallas Fed Einkünfte der Dienstleister
2025.12.30 15:30, USD, Dallas Fed Geschäftstätigkeiten der Dienstleister
2025.12.31 13:30, USD, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose: 227 K, Vorherige: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose: 1.910 M, Vorherige: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Vierwochendurchschnitt, Prognose: 220.018 K, Vorherige: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4-wöchige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8-wöchige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA Erdgas, Änderung der Speichermenge, Prognose: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC Protokoll
2026.01.01 00:00, USD, Neujahrstag
2026.01.02 14:45, USD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 52.3, Vorherige: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Baker Hughes Ölplattformzählung
2026.01.02 18:00, USD, Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
2026.01.03 15:00, USD, ISM Einkaufsmanagerindex Hersteller PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM, bezahlte Herstellerpreise
2026.01.03 15:00, USD, ISM Verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung
2026.01.03 15:00, USD, ISM Verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge
2026.01.05 16:30, USD, 3-monatige Schatzwechsel Auktion
2026.01.05 16:30, USD, 6-monatige Schatzwechsel Auktion
2026.01.06 14:45, USD, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 54.0, Vorherige: 54.1
2026.01.06 14:45, USD, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
10-jährige Schatzanweisung Auktion 4.175% 4.074%
10-jährige TIPS Auktion 1.843% 1.734%
2-jährige Schatzanweisung Auktion 3.499% 3.489%
3-jährige Schatzanweisung Auktion 3.614% 3.579%
3-monatige Schatzwechsel Auktion 3.560% 3.560%
30-jährige Schuldverschreibung Auktion 4.773% 4.694%
30-jährige TIPS-Auktion 2.650% 2.403%
4-wöchige Schatzwechsel Auktion 3.570% 3.580%
5-jährige Schatzanweisung Auktion 3.747% 3.562%
5-jährige TIPS-Auktion 1.433% 1.182%
52-wöchige Schatzwechsel Auktion 3.380% 3.460%
6-monatige Schatzwechsel Auktion 3.485% 3.495%
7-jährige Schatzanweisung Auktion 3.930% 3.781%
8-wöchige Schatzwechsel Auktion 3.585% 3.585%
Auktion für 20-Jahres-Anleihen 4.798% 4.706%
CFTC Aluminium, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Erdgas, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Mais, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Sojabohnen, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
CFTC Weizen, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP Umsatz q/q 4.6% 3 Q 2025 7.5% Vierteljährlich
Bruttoinlandseinkommen q/q 2.3% 1 Q 2018 2.1% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q 4.3% 3 Q 2025 3.8% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ADP Änderung der außerlandwirtschaftliche Beschäftigung -31 K Nov 2025 42 K Monatlich
Arbeitslosenrate 4.6% Nov 2025 4.4% Monatlich
Außerlandwirtschaftliche Produktivität q/q 3.3% 2 Q 2025 2.4% Vierteljährlich
Beschäftigtenlöhne q/q 0.8% 3 Q 2025 1.0% Vierteljährlich
Beschäftigtenvorsorge q/q 0.8% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
Beschäftigtenzahl des verarbeitenden Gewerbes -5 K Nov 2025 -9 K Monatlich
Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 64 K Nov 2025 -105 K Monatlich
Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 69 K Nov 2025 52 K Monatlich
Beschäftigungskostenindex q/q 0.8% 3 Q 2025 0.9% Vierteljährlich
CB Beschäftigungstrendindex 105.80 Nov 2025 106.24 Monatlich
Challenger Stellenabbau N/D Nov 2025 153.074 K Monatlich
Challenger Stellenabbau y/y N/D Nov 2025 175.3% Monatlich
Durchschnittliche Stundenlöhne m/m 0.1% Nov 2025 0.4% Monatlich
Durchschnittliche Wochenarbeitszeit 34.3 Nov 2025 34.2 Monatlich
Durchschnittlicher Wochenverdienst y/y 3.5% Nov 2025 3.8% Monatlich
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 214 K 20 Dez. 2025 224 K Wöchentlich
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Vierwochendurchschnitt 216.750 K 20 Dez. 2025 217.500 K Wöchentlich
Erwerbsquote 62.5% Nov 2025 62.4% Monatlich
FED, Index der Arbeitsmarktbedingungen 1.5 Jun 2017 3.3 Monatlich
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe 1.923 M 13 Dez. 2025 1.885 M Wöchentlich
JOLTS Stellenangebote 7.670 M Okt 2025 7.658 M Monatlich
Lohnstückkosten q/q 1.0% 2 Q 2025 1.6% Vierteljährlich
Realeinkommen m/m N/D Nov 2025 -0.1% Monatlich
Regierung, Beschäftigtenzahl -5 K Nov 2025 -157 K Monatlich
U6 Arbeitslosenrate 8.7% Nov 2025 8.0% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt Preisindex q/q 3.8% 3 Q 2025 2.1% Vierteljährlich
CPI 325.031 Nov 2025 324.368 Monatlich
CPI m/m N/D Nov 2025 0.3% Monatlich
CPI y/y 2.7% Nov 2025 3.0% Monatlich
Cleveland Fed Median CPI m/m 0.1% Nov 2025 0.1% Monatlich
Dallas Fed, getrimmte durchschnittliche PCE-Inflationsrate N/D Okt 2025 2.8% Monatlich
Export Preisindex m/m 0.0% Sep 2025 0.1% Monatlich
Export Preisindex y/y 3.8% Sep 2025 3.4% Monatlich
Import Preisindex m/m 0.0% Sep 2025 0.1% Monatlich
Import Preisindex y/y 0.3% Sep 2025 0.0% Monatlich
Importpreisindex exkl. Erdöl m/m 0.2% Sep 2025 0.2% Monatlich
Kern CPI y/y 2.6% Nov 2025 3.0% Monatlich
Kern PCE Preisindex jährlich 1.5% 2017 1.5% Jährlich
Kern PCE Preisindex m/m N/D Nov 2025 0.2% Monatlich
Kern PCE Preisindex q/q 2.9% 3 Q 2025 2.6% Vierteljährlich
Kern PCE Preisindex y/y N/D Nov 2025 2.8% Monatlich
Kern PPI m/m 0.1% Sep 2025 -0.1% Monatlich
Kern PPI y/y 2.6% Sep 2025 2.8% Monatlich
Kern VPI 331.068 Nov 2025 330.542 Monatlich
Kern-CPI m/m N/D Nov 2025 0.2% Monatlich
Kern-VPI n.s.b. 330.425 Nov 2025 330.804 Monatlich
Kern-VPI n.s.b. m/m N/D Nov 2025 0.3% Monatlich
Michigan, 5-jährige Inflationserwartungen 3.2% Dez 2025 3.2% Monatlich
Michigan, Inflationserwartungen 4.2% Dez 2025 4.1% Monatlich
PCE Preisindex jährlich 1.7% 2017 1.7% Jährlich
PCE Preisindex m/m N/D Nov 2025 0.3% Monatlich
PCE Preisindex q/q 2.8% 3 Q 2025 2.1% Vierteljährlich
PCE Preisindex y/y N/D Nov 2025 2.8% Monatlich
PPI m/m 0.3% Sep 2025 -0.1% Monatlich
PPI y/y 2.7% Sep 2025 2.6% Monatlich
VPI n.s.a. 324.122 Nov 2025 324.800 Monatlich
VPI n.s.b. m/m N/D Nov 2025 0.3% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Fed Zinsentscheid 3.75% 4.00%
TIC Gesamter Nettokapitalfluss $​-37.3 B Okt 2025 $​184.3 B Monatlich
TIC Langfristige Nettotransaktionen $​17.5 B Okt 2025 $​173.2 B Monatlich
TIC Langfristige Nettotransaktionen inkl. Swaps $​17.5 B Okt 2025 $​173.2 B Monatlich
TIC ausländische Nettokäufe heimischer Schuldverschreibungen & Schatzanweisungen $​-61.2 B Okt 2025 $​25.2 B Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte $​289.305 B Sep 2025 $​280.921 B Monatlich
Handelsbilanz $​-52.828 B Sep 2025 $​-59.265 B Monatlich
Importe $​342.133 B Sep 2025 $​340.185 B Monatlich
Leistungsbilanz $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B Vierteljährlich
Warenhandelsbilanz N/D Sep 2025 $​-85.541 B Monatlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Staatshaushalt N/D Nov 2025 Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auftragseingänge der Hersteller m/m 1.3% Aug 2025 -1.3% Monatlich
Auftragseingänge exkl. Transport m/m -0.1% Aug 2025 0.5% Monatlich
Auftragseingänge für langlebige Güter m/m -2.2% Okt 2025 0.7% Monatlich
Auftragseingänge langlebiger Güter exkl. Verteidigung m/m -1.5% Okt 2025 0.1% Monatlich
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen N/D 26 Dez. 2025 542 Wöchentlich
Baker Hughes Ölplattformzählung N/D 26 Dez. 2025 406 Wöchentlich
CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m -0.3% Nov 2025 Monatlich
Chicago Fed Nationaler Aktivitätsindex N/D Okt 2025 -0.12 Monatlich
Dallas Fed Einkünfte der Dienstleister N/D Nov 2025 -6.4 Monatlich
Dallas Fed Geschäftstätigkeiten der Dienstleister N/D Nov 2025 -9.4 Monatlich
Dallas Fed Index der Unternehmer N/D Nov 2025 -5.0 Monatlich
EIA Benzin, Änderung der Produktion N/D 19 Dez. 2025 0.033 M Wöchentlich
EIA Benzin, Änderung der Speichermenge N/D 19 Dez. 2025 4.808 M Wöchentlich
EIA Brennstoffdestillate, Änderung der Speichermenge N/D 19 Dez. 2025 1.712 M Wöchentlich
EIA Brennstoffe, Änderung der Destillatproduktion N/D 19 Dez. 2025 -0.228 M Wöchentlich
EIA Erdgas, Änderung der Speichermenge N/D 19 Dez. 2025 -167 B Wöchentlich
EIA Heizöl, Änderung der Speichermenge N/D 19 Dez. 2025 0.267 M Wöchentlich
EIA Rohöl, Änderung der Importe N/D 19 Dez. 2025 -0.719 M Wöchentlich
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge N/D 19 Dez. 2025 -1.274 M Wöchentlich
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma N/D 19 Dez. 2025 -0.742 M Wöchentlich
EIA, Änderung der Auslastungsrate der Raffinerien N/D 19 Dez. 2025 0.3% Wöchentlich
EIA, Änderung der täglichen Zufuhr von Rohöl in Raffinerien N/D 19 Dez. 2025 0.128 M Wöchentlich
Fed Industrieproduktion m/m 0.0% Nov 2025 0.0% Monatlich
Fed Industrieproduktion y/y -0.1% Nov 2025 1.6% Monatlich
Fed, Auslastung 76.0% Nov 2025 76.1% Monatlich
Fed, Industrieproduktion m/m 0.1% Nov 2025 -0.3% Monatlich
Großhandelsumsätze m/m -0.2% Sep 2025 -0.2% Monatlich
ISM Einkaufsmanagerindex Hersteller PMI N/D Nov 2025 48.7 Monatlich
ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge N/D Nov 2025 56.2 Monatlich
ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung N/D Nov 2025 48.2 Monatlich
ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, bezahlte Preise N/D Nov 2025 70.0 Monatlich
ISM Verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge N/D Nov 2025 49.4 Monatlich
ISM Verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung N/D Nov 2025 46.0 Monatlich
ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe Geschäftstätigkeit N/D Nov 2025 54.3 Monatlich
ISM, Dienstleistungen PMI N/D Nov 2025 52.4 Monatlich
ISM, bezahlte Herstellerpreise N/D Nov 2025 58.0 Monatlich
ISM-NY Index des Geschäftsklimas 804.5 Mär 2021 810.9 Monatlich
ISM-NY, Aktuelles Geschäftsklima 37.2 Mär 2021 35.5 Monatlich
Kansas City Fed, Produktion der Hersteller N/D Dez 2025 Monatlich
Kansas City Fed, zusammengesetzter Herstellerindex N/D Dez 2025 Monatlich
Kern, Auftragseingänge langlebiger Güter m/m 0.2% Okt 2025 0.7% Monatlich
Lagerbestände der Großhändler m/m 0.5% Sep 2025 0.0% Monatlich
Lagerbestände der Hersteller, Einzel- und Großhändler m/m 0.2% Sep 2025 0.0% Monatlich
MNI Chicago, Geschäftsklima 36.3 Nov 2025 43.8 Monatlich
NFIB Geschäftsklima der Kleinbetriebe 99.0 Nov 2025 98.2 Monatlich
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes -3.9 Dez 2025 18.7 Monatlich
Philadelphia Fed Index der Unternehmer -10.2 Dez 2025 -1.7 Monatlich
Philadelphia Fed, Auftragseingänge 5.0 Dez 2025 -8.6 Monatlich
Philadelphia Fed, Beschäftigung 12.9 Dez 2025 6.0 Monatlich
Philadelphia Fed, Bezahlte Preise 43.6 Dez 2025 56.1 Monatlich
Philadelphia Fed, Capex-Index 30.3 Dez 2025 26.7 Monatlich
Philadelphia Fed, Geschäftsbedingungen 41.6 Dez 2025 49.6 Monatlich
Richmond Fed Auslieferungen der Hersteller -20 Sep 2025 -5 Monatlich
Richmond Fed Einkünfte der Dienstleister N/D Dez 2025 Monatlich
Richmond Fed Herstellerindex -17 Sep 2025 -7 Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister 54.1 Nov 2025 54.8 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 52.2 Nov 2025 52.5 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) N/D Nov 2025 54.8 Monatlich
Unternehmensgewinne q/q 4.4% 3 Q 2025 0.2% Vierteljährlich
Zivile Investitionsgüter, Auftragseingänge exkl. Flugzeuge m/m 0.5% Okt 2025 1.1% Monatlich
Zivile Investitionsgüter, Lieferungen exkl. Flugzeuge m/m 0.7% Okt 2025 1.2% Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CB Verbrauchervertrauensindex 89.1 Dez 2025 92.9 Monatlich
Einzelhandelsumsatz m/m 0.0% Okt 2025 0.1% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 3.5% Okt 2025 4.2% Monatlich
Einzelhandelsumsätze exkl. Autos und Benzin m/m 0.5% Okt 2025 0.0% Monatlich
Einzelhandelsumsätze m/m 0.8% Okt 2025 -0.1% Monatlich
Fed, Verbraucherkredite $​9.18 B Okt 2025 $​11.01 B Monatlich
Kern Verbraucherpreise m/m 0.4% Okt 2025 0.1% Monatlich
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m 0.0% Sep 2025 Monatlich
Lagerbestände der Einzelhändler m/m 0.4% Sep 2025 Monatlich
Michigan, Konsumentenerwartungen 54.6 Dez 2025 55.0 Monatlich
Michigan, Konsumklima 52.9 Dez 2025 53.3 Monatlich
Michigan, aktuelle Lage 50.4 Dez 2025 50.7 Monatlich
Persönliche Einkommen m/m N/D Nov 2025 0.4% Monatlich
Privater Konsum m/m N/D Nov 2025 0.3% Monatlich
Reale PCE q/q 3.5% 3 Q 2025 2.5% Vierteljährlich
Tatsächlicher PCE m/m N/D Nov 2025 0.0% Monatlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Baubeginne N/D Sep 2025 1.307 M Monatlich
Baubeginne m/m N/D Sep 2025 -8.5% Monatlich
Baugenehmigungen N/D Sep 2025 1.312 M Monatlich
Baugenehmigungen, m/m N/D Sep 2025 -3.7% Monatlich
Bauinvestitionen m/m 0.2% Aug 2025 0.2% Monatlich
HPI 435.4 Sep 2025 435.6 Monatlich
HPI m/m 0.0% Sep 2025 0.4% Monatlich
Immobilienpreisindex y/y 1.7% Sep 2025 2.4% Monatlich
Index anstehender Hausverkäufe 79.2 Nov 2025 76.7 Monatlich
NAHB Immobilienmarkt Index 39 Dez 2025 38 Monatlich
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m -0.5% Sep 2025 -0.6% Monatlich
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 s.a. m/m 0.1% Sep 2025 0.1% Monatlich
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y 1.4% Sep 2025 1.6% Monatlich
Schwebende Hausverkäufe m/m 3.3% Nov 2025 2.4% Monatlich
Schwebende Hausverkäufe y/y 2.6% Nov 2025 -0.4% Monatlich
Tatsächliche Hausverkäufe 4.13 M Nov 2025 4.11 M Monatlich
Tatsächliche Hausverkäufe m/m 0.5% Nov 2025 1.5% Monatlich
Verkäufe von Neubauten N/D Sep 2025 0.800 M Monatlich
Verkäufe von Neubauten m/m N/D Sep 2025 20.5% Monatlich