Wirtschaftskalender und -indikatoren der Vereinigten Staaten

|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|4.6%
|Nov 2025
|4.4%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.7%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Fed Zinsentscheid
|3.75%
|4.00%
|Handelsbilanz
|$-52.828 B
|Sep 2025
|$-59.265 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 15:00, USD, Schwebende Hausverkäufe m/m, Aktuell: 3.3%, Prognose: -0.7%, Vorherige: 2.4%
2025.12.29 15:00, USD, Schwebende Hausverkäufe y/y, Aktuell: 2.6%, Prognose: -6.0%, Vorherige: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Index anstehender Hausverkäufe, Aktuell: 79.2, Vorherige: 76.7
2025.12.29 15:30, USD, Dallas Fed Index der Unternehmer
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Importe
2025.12.29 15:30, USD, EIA Brennstoffe, Änderung der Destillatproduktion
2025.12.29 15:30, USD, EIA Brennstoffdestillate, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Benzin, Änderung der Produktion
2025.12.29 15:30, USD, EIA Heizöl, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Benzin, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA, Änderung der täglichen Zufuhr von Rohöl in Raffinerien
2025.12.29 15:30, USD, EIA, Änderung der Auslastungsrate der Raffinerien
2025.12.29 16:30, USD, 3-monatige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6-monatige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Aluminium, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Mais, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Erdgas, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Sojabohnen, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Weizen, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 14:00, USD, HPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Immobilienpreisindex y/y, Prognose: 1.3%, Vorherige: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, Prognose: 436.1, Vorherige: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y, Prognose: 1.1%, Vorherige: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m, Prognose: -0.4%, Vorherige: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 s.a. m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNI Chicago, Geschäftsklima, Prognose: 42.4, Vorherige: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Dallas Fed Einkünfte der Dienstleister
2025.12.30 15:30, USD, Dallas Fed Geschäftstätigkeiten der Dienstleister
2025.12.31 13:30, USD, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose: 227 K, Vorherige: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose: 1.910 M, Vorherige: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Vierwochendurchschnitt, Prognose: 220.018 K, Vorherige: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4-wöchige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8-wöchige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA Erdgas, Änderung der Speichermenge, Prognose: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC Protokoll
2026.01.01 00:00, USD, Neujahrstag
2026.01.02 14:45, USD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 52.3, Vorherige: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Baker Hughes Ölplattformzählung
2026.01.02 18:00, USD, Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
2026.01.03 15:00, USD, ISM Einkaufsmanagerindex Hersteller PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM, bezahlte Herstellerpreise
2026.01.03 15:00, USD, ISM Verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung
2026.01.03 15:00, USD, ISM Verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge
2026.01.05 16:30, USD, 3-monatige Schatzwechsel Auktion
2026.01.05 16:30, USD, 6-monatige Schatzwechsel Auktion
2026.01.06 14:45, USD, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 54.0, Vorherige: 54.1
2026.01.06 14:45, USD, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|10-jährige Schatzanweisung Auktion
|4.175%
|4.074%
|10-jährige TIPS Auktion
|1.843%
|1.734%
|2-jährige Schatzanweisung Auktion
|3.499%
|3.489%
|3-jährige Schatzanweisung Auktion
|3.614%
|3.579%
|3-monatige Schatzwechsel Auktion
|3.560%
|3.560%
|30-jährige Schuldverschreibung Auktion
|4.773%
|4.694%
|30-jährige TIPS-Auktion
|2.650%
|2.403%
|4-wöchige Schatzwechsel Auktion
|3.570%
|3.580%
|5-jährige Schatzanweisung Auktion
|3.747%
|3.562%
|5-jährige TIPS-Auktion
|1.433%
|1.182%
|52-wöchige Schatzwechsel Auktion
|3.380%
|3.460%
|6-monatige Schatzwechsel Auktion
|3.485%
|3.495%
|7-jährige Schatzanweisung Auktion
|3.930%
|3.781%
|8-wöchige Schatzwechsel Auktion
|3.585%
|3.585%
|Auktion für 20-Jahres-Anleihen
|4.798%
|4.706%
|CFTC Aluminium, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Erdgas, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Mais, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Sojabohnen, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|CFTC Weizen, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP Umsatz q/q
|4.6%
|3 Q 2025
|7.5%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandseinkommen q/q
|2.3%
|1 Q 2018
|2.1%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ADP Änderung der außerlandwirtschaftliche Beschäftigung
|-31 K
|Nov 2025
|42 K
|Monatlich
|Arbeitslosenrate
|4.6%
|Nov 2025
|4.4%
|Monatlich
|Außerlandwirtschaftliche Produktivität q/q
|3.3%
|2 Q 2025
|2.4%
|Vierteljährlich
|Beschäftigtenlöhne q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|1.0%
|Vierteljährlich
|Beschäftigtenvorsorge q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.7%
|Vierteljährlich
|Beschäftigtenzahl des verarbeitenden Gewerbes
|-5 K
|Nov 2025
|-9 K
|Monatlich
|Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
|64 K
|Nov 2025
|-105 K
|Monatlich
|Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
|69 K
|Nov 2025
|52 K
|Monatlich
|Beschäftigungskostenindex q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.9%
|Vierteljährlich
|CB Beschäftigungstrendindex
|105.80
|Nov 2025
|106.24
|Monatlich
|Challenger Stellenabbau
|N/D
|Nov 2025
|153.074 K
|Monatlich
|Challenger Stellenabbau y/y
|N/D
|Nov 2025
|175.3%
|Monatlich
|Durchschnittliche Stundenlöhne m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|Durchschnittliche Wochenarbeitszeit
|34.3
|Nov 2025
|34.2
|Monatlich
|Durchschnittlicher Wochenverdienst y/y
|3.5%
|Nov 2025
|3.8%
|Monatlich
|Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
|214 K
|20 Dez. 2025
|224 K
|Wöchentlich
|Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Vierwochendurchschnitt
|216.750 K
|20 Dez. 2025
|217.500 K
|Wöchentlich
|Erwerbsquote
|62.5%
|Nov 2025
|62.4%
|Monatlich
|FED, Index der Arbeitsmarktbedingungen
|1.5
|Jun 2017
|3.3
|Monatlich
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|1.923 M
|13 Dez. 2025
|1.885 M
|Wöchentlich
|JOLTS Stellenangebote
|7.670 M
|Okt 2025
|7.658 M
|Monatlich
|Lohnstückkosten q/q
|1.0%
|2 Q 2025
|1.6%
|Vierteljährlich
|Realeinkommen m/m
|N/D
|Nov 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Regierung, Beschäftigtenzahl
|-5 K
|Nov 2025
|-157 K
|Monatlich
|U6 Arbeitslosenrate
|8.7%
|Nov 2025
|8.0%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt Preisindex q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|Vierteljährlich
|CPI
|325.031
|Nov 2025
|324.368
|Monatlich
|CPI m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|2.7%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Cleveland Fed Median CPI m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.1%
|Monatlich
|Dallas Fed, getrimmte durchschnittliche PCE-Inflationsrate
|N/D
|Okt 2025
|2.8%
|Monatlich
|Export Preisindex m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.1%
|Monatlich
|Export Preisindex y/y
|3.8%
|Sep 2025
|3.4%
|Monatlich
|Import Preisindex m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.1%
|Monatlich
|Import Preisindex y/y
|0.3%
|Sep 2025
|0.0%
|Monatlich
|Importpreisindex exkl. Erdöl m/m
|0.2%
|Sep 2025
|0.2%
|Monatlich
|Kern CPI y/y
|2.6%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Kern PCE Preisindex jährlich
|1.5%
|2017
|1.5%
|Jährlich
|Kern PCE Preisindex m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Kern PCE Preisindex q/q
|2.9%
|3 Q 2025
|2.6%
|Vierteljährlich
|Kern PCE Preisindex y/y
|N/D
|Nov 2025
|2.8%
|Monatlich
|Kern PPI m/m
|0.1%
|Sep 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Kern PPI y/y
|2.6%
|Sep 2025
|2.8%
|Monatlich
|Kern VPI
|331.068
|Nov 2025
|330.542
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Kern-VPI n.s.b.
|330.425
|Nov 2025
|330.804
|Monatlich
|Kern-VPI n.s.b. m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|Michigan, 5-jährige Inflationserwartungen
|3.2%
|Dez 2025
|3.2%
|Monatlich
|Michigan, Inflationserwartungen
|4.2%
|Dez 2025
|4.1%
|Monatlich
|PCE Preisindex jährlich
|1.7%
|2017
|1.7%
|Jährlich
|PCE Preisindex m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|PCE Preisindex q/q
|2.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|Vierteljährlich
|PCE Preisindex y/y
|N/D
|Nov 2025
|2.8%
|Monatlich
|PPI m/m
|0.3%
|Sep 2025
|-0.1%
|Monatlich
|PPI y/y
|2.7%
|Sep 2025
|2.6%
|Monatlich
|VPI n.s.a.
|324.122
|Nov 2025
|324.800
|Monatlich
|VPI n.s.b. m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Fed Zinsentscheid
|3.75%
|4.00%
|TIC Gesamter Nettokapitalfluss
|$-37.3 B
|Okt 2025
|$184.3 B
|Monatlich
|TIC Langfristige Nettotransaktionen
|$17.5 B
|Okt 2025
|$173.2 B
|Monatlich
|TIC Langfristige Nettotransaktionen inkl. Swaps
|$17.5 B
|Okt 2025
|$173.2 B
|Monatlich
|TIC ausländische Nettokäufe heimischer Schuldverschreibungen & Schatzanweisungen
|$-61.2 B
|Okt 2025
|$25.2 B
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte
|$289.305 B
|Sep 2025
|$280.921 B
|Monatlich
|Handelsbilanz
|$-52.828 B
|Sep 2025
|$-59.265 B
|Monatlich
|Importe
|$342.133 B
|Sep 2025
|$340.185 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$-251.312 B
|2 Q 2025
|$-439.822 B
|Vierteljährlich
|Warenhandelsbilanz
|N/D
|Sep 2025
|$-85.541 B
|Monatlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Staatshaushalt
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auftragseingänge der Hersteller m/m
|1.3%
|Aug 2025
|-1.3%
|Monatlich
|Auftragseingänge exkl. Transport m/m
|-0.1%
|Aug 2025
|0.5%
|Monatlich
|Auftragseingänge für langlebige Güter m/m
|-2.2%
|Okt 2025
|0.7%
|Monatlich
|Auftragseingänge langlebiger Güter exkl. Verteidigung m/m
|-1.5%
|Okt 2025
|0.1%
|Monatlich
|Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
|N/D
|26 Dez. 2025
|542
|Wöchentlich
|Baker Hughes Ölplattformzählung
|N/D
|26 Dez. 2025
|406
|Wöchentlich
|CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m
|-0.3%
|Nov 2025
|Monatlich
|Chicago Fed Nationaler Aktivitätsindex
|N/D
|Okt 2025
|-0.12
|Monatlich
|Dallas Fed Einkünfte der Dienstleister
|N/D
|Nov 2025
|-6.4
|Monatlich
|Dallas Fed Geschäftstätigkeiten der Dienstleister
|N/D
|Nov 2025
|-9.4
|Monatlich
|Dallas Fed Index der Unternehmer
|N/D
|Nov 2025
|-5.0
|Monatlich
|EIA Benzin, Änderung der Produktion
|N/D
|19 Dez. 2025
|0.033 M
|Wöchentlich
|EIA Benzin, Änderung der Speichermenge
|N/D
|19 Dez. 2025
|4.808 M
|Wöchentlich
|EIA Brennstoffdestillate, Änderung der Speichermenge
|N/D
|19 Dez. 2025
|1.712 M
|Wöchentlich
|EIA Brennstoffe, Änderung der Destillatproduktion
|N/D
|19 Dez. 2025
|-0.228 M
|Wöchentlich
|EIA Erdgas, Änderung der Speichermenge
|N/D
|19 Dez. 2025
|-167 B
|Wöchentlich
|EIA Heizöl, Änderung der Speichermenge
|N/D
|19 Dez. 2025
|0.267 M
|Wöchentlich
|EIA Rohöl, Änderung der Importe
|N/D
|19 Dez. 2025
|-0.719 M
|Wöchentlich
|EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
|N/D
|19 Dez. 2025
|-1.274 M
|Wöchentlich
|EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
|N/D
|19 Dez. 2025
|-0.742 M
|Wöchentlich
|EIA, Änderung der Auslastungsrate der Raffinerien
|N/D
|19 Dez. 2025
|0.3%
|Wöchentlich
|EIA, Änderung der täglichen Zufuhr von Rohöl in Raffinerien
|N/D
|19 Dez. 2025
|0.128 M
|Wöchentlich
|Fed Industrieproduktion m/m
|0.0%
|Nov 2025
|0.0%
|Monatlich
|Fed Industrieproduktion y/y
|-0.1%
|Nov 2025
|1.6%
|Monatlich
|Fed, Auslastung
|76.0%
|Nov 2025
|76.1%
|Monatlich
|Fed, Industrieproduktion m/m
|0.1%
|Nov 2025
|-0.3%
|Monatlich
|Großhandelsumsätze m/m
|-0.2%
|Sep 2025
|-0.2%
|Monatlich
|ISM Einkaufsmanagerindex Hersteller PMI
|N/D
|Nov 2025
|48.7
|Monatlich
|ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge
|N/D
|Nov 2025
|56.2
|Monatlich
|ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung
|N/D
|Nov 2025
|48.2
|Monatlich
|ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, bezahlte Preise
|N/D
|Nov 2025
|70.0
|Monatlich
|ISM Verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge
|N/D
|Nov 2025
|49.4
|Monatlich
|ISM Verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung
|N/D
|Nov 2025
|46.0
|Monatlich
|ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe Geschäftstätigkeit
|N/D
|Nov 2025
|54.3
|Monatlich
|ISM, Dienstleistungen PMI
|N/D
|Nov 2025
|52.4
|Monatlich
|ISM, bezahlte Herstellerpreise
|N/D
|Nov 2025
|58.0
|Monatlich
|ISM-NY Index des Geschäftsklimas
|804.5
|Mär 2021
|810.9
|Monatlich
|ISM-NY, Aktuelles Geschäftsklima
|37.2
|Mär 2021
|35.5
|Monatlich
|Kansas City Fed, Produktion der Hersteller
|N/D
|Dez 2025
|Monatlich
|Kansas City Fed, zusammengesetzter Herstellerindex
|N/D
|Dez 2025
|Monatlich
|Kern, Auftragseingänge langlebiger Güter m/m
|0.2%
|Okt 2025
|0.7%
|Monatlich
|Lagerbestände der Großhändler m/m
|0.5%
|Sep 2025
|0.0%
|Monatlich
|Lagerbestände der Hersteller, Einzel- und Großhändler m/m
|0.2%
|Sep 2025
|0.0%
|Monatlich
|MNI Chicago, Geschäftsklima
|36.3
|Nov 2025
|43.8
|Monatlich
|NFIB Geschäftsklima der Kleinbetriebe
|99.0
|Nov 2025
|98.2
|Monatlich
|NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
|-3.9
|Dez 2025
|18.7
|Monatlich
|Philadelphia Fed Index der Unternehmer
|-10.2
|Dez 2025
|-1.7
|Monatlich
|Philadelphia Fed, Auftragseingänge
|5.0
|Dez 2025
|-8.6
|Monatlich
|Philadelphia Fed, Beschäftigung
|12.9
|Dez 2025
|6.0
|Monatlich
|Philadelphia Fed, Bezahlte Preise
|43.6
|Dez 2025
|56.1
|Monatlich
|Philadelphia Fed, Capex-Index
|30.3
|Dez 2025
|26.7
|Monatlich
|Philadelphia Fed, Geschäftsbedingungen
|41.6
|Dez 2025
|49.6
|Monatlich
|Richmond Fed Auslieferungen der Hersteller
|-20
|Sep 2025
|-5
|Monatlich
|Richmond Fed Einkünfte der Dienstleister
|N/D
|Dez 2025
|Monatlich
|Richmond Fed Herstellerindex
|-17
|Sep 2025
|-7
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|54.1
|Nov 2025
|54.8
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|52.2
|Nov 2025
|52.5
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|N/D
|Nov 2025
|54.8
|Monatlich
|Unternehmensgewinne q/q
|4.4%
|3 Q 2025
|0.2%
|Vierteljährlich
|Zivile Investitionsgüter, Auftragseingänge exkl. Flugzeuge m/m
|0.5%
|Okt 2025
|1.1%
|Monatlich
|Zivile Investitionsgüter, Lieferungen exkl. Flugzeuge m/m
|0.7%
|Okt 2025
|1.2%
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CB Verbrauchervertrauensindex
|89.1
|Dez 2025
|92.9
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.0%
|Okt 2025
|0.1%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|3.5%
|Okt 2025
|4.2%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsätze exkl. Autos und Benzin m/m
|0.5%
|Okt 2025
|0.0%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsätze m/m
|0.8%
|Okt 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Fed, Verbraucherkredite
|$9.18 B
|Okt 2025
|$11.01 B
|Monatlich
|Kern Verbraucherpreise m/m
|0.4%
|Okt 2025
|0.1%
|Monatlich
|Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m
|0.0%
|Sep 2025
|Monatlich
|Lagerbestände der Einzelhändler m/m
|0.4%
|Sep 2025
|Monatlich
|Michigan, Konsumentenerwartungen
|54.6
|Dez 2025
|55.0
|Monatlich
|Michigan, Konsumklima
|52.9
|Dez 2025
|53.3
|Monatlich
|Michigan, aktuelle Lage
|50.4
|Dez 2025
|50.7
|Monatlich
|Persönliche Einkommen m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|Privater Konsum m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.3%
|Monatlich
|Reale PCE q/q
|3.5%
|3 Q 2025
|2.5%
|Vierteljährlich
|Tatsächlicher PCE m/m
|N/D
|Nov 2025
|0.0%
|Monatlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Baubeginne
|N/D
|Sep 2025
|1.307 M
|Monatlich
|Baubeginne m/m
|N/D
|Sep 2025
|-8.5%
|Monatlich
|Baugenehmigungen
|N/D
|Sep 2025
|1.312 M
|Monatlich
|Baugenehmigungen, m/m
|N/D
|Sep 2025
|-3.7%
|Monatlich
|Bauinvestitionen m/m
|0.2%
|Aug 2025
|0.2%
|Monatlich
|HPI
|435.4
|Sep 2025
|435.6
|Monatlich
|HPI m/m
|0.0%
|Sep 2025
|0.4%
|Monatlich
|Immobilienpreisindex y/y
|1.7%
|Sep 2025
|2.4%
|Monatlich
|Index anstehender Hausverkäufe
|79.2
|Nov 2025
|76.7
|Monatlich
|NAHB Immobilienmarkt Index
|39
|Dez 2025
|38
|Monatlich
|S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
|-0.5%
|Sep 2025
|-0.6%
|Monatlich
|S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 s.a. m/m
|0.1%
|Sep 2025
|0.1%
|Monatlich
|S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
|1.4%
|Sep 2025
|1.6%
|Monatlich
|Schwebende Hausverkäufe m/m
|3.3%
|Nov 2025
|2.4%
|Monatlich
|Schwebende Hausverkäufe y/y
|2.6%
|Nov 2025
|-0.4%
|Monatlich
|Tatsächliche Hausverkäufe
|4.13 M
|Nov 2025
|4.11 M
|Monatlich
|Tatsächliche Hausverkäufe m/m
|0.5%
|Nov 2025
|1.5%
|Monatlich
|Verkäufe von Neubauten
|N/D
|Sep 2025
|0.800 M
|Monatlich
|Verkäufe von Neubauten m/m
|N/D
|Sep 2025
|20.5%
|Monatlich