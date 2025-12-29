Die Einzelhandelsbestände m/m spiegeln eine Veränderung der Bestände wider, die von Einzelhändlern im gesamten Land im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat gehalten werden. Es zeigt die Menge von verfügbaren Gütern für den Verkauf an andere Unternehmen und/oder Endverbraucher. Der Indikator ermöglicht die kurzfristige Messung der Produktionsleistung.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Lagerbestände der Einzelhändler m/m (United States Retail Inventories m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.