KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

ISM Vereinigte Staaten, Beschäftigung des verarbeitendes Gewerbe (ISM United States Manufacturing Employment)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Mittel N/D 45.6
46.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Index Beschäftigung des verarbeitenden Gewerbes des ISM (ISM Manufacturing Employment) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt einen Wandel in der Beschäftigung in Industrieunternehmen wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen die Beschäftigungssituation in ihrem Unternehmen im vergangenen Monat: hat sie sich verbessert, verschlechtert oder nicht verändert. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.

Der Index Beschäftigung des verarbeitenden Gewerbes des ISM korreliert in der Regel eng mit anderen vom Amt für Arbeitsstatistik (Bureau of Labor Statistics) veröffentlichten Daten. Das Wachstum der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe spiegelt normalerweise eine allgemein positive Situation auf dem Arbeitsmarkt wider: Hersteller stellen mehr Mitarbeiter ein, so dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt und die Arbeitslosenquote sinkt.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, Beschäftigung des verarbeitendes Gewerbe (ISM United States Manufacturing Employment)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
45.6
46.0
Okt 2025
46.0
45.7
45.3
Sep 2025
45.3
43.8
Aug 2025
43.8
45.3
43.4
Jul 2025
43.4
45.9
45.0
Jun 2025
45.0
46.1
46.8
Mai 2025
46.8
46.4
46.5
Apr 2025
46.5
46.4
44.7
Mär 2025
44.7
46.5
47.6
Feb 2025
47.6
46.5
50.3
Jan 2025
50.3
46.5
45.4
Dez 2024
45.3
46.7
48.1
Nov 2024
48.1
51.0
44.4
Okt 2024
44.4
40.2
43.9
Sep 2024
43.9
49.3
46.0
Aug 2024
46.0
41.8
43.4
Jul 2024
43.4
46.6
49.3
Jun 2024
49.3
51.4
51.1
Mai 2024
51.1
46.5
48.6
Apr 2024
48.6
48.1
47.4
Mär 2024
47.4
50.3
45.9
Feb 2024
45.9
48.1
47.1
Jan 2024
47.1
49.8
47.5
Dez 2023
48.1
46.2
45.8
Nov 2023
45.8
48.9
46.8
Okt 2023
46.8
49.8
51.2
Sep 2023
51.2
46.4
48.5
Aug 2023
48.5
46.2
44.4
Jul 2023
44.4
49.7
48.1
Jun 2023
48.1
50.8
51.4
Mai 2023
51.4
48.5
50.2
Apr 2023
50.2
47.9
46.9
Mär 2023
46.9
49.8
49.1
Feb 2023
49.1
51.0
50.6
Jan 2023
50.6
49.9
50.8
Dez 2022
51.4
49.1
48.4
Nov 2022
48.4
49.3
50.0
Okt 2022
50.0
51.4
48.7
Sep 2022
48.7
52.1
54.2
Aug 2022
54.2
48.6
49.9
Jul 2022
49.9
48.4
47.3
Jun 2022
47.3
50.2
49.6
Mai 2022
49.6
53.6
50.9
Apr 2022
50.9
54.7
56.3
Mär 2022
56.3
53.7
52.9
Feb 2022
52.9
54.4
54.5
Jan 2022
54.5
53.8
53.9
Dez 2021
54.2
52.7
53.3
Nov 2021
53.3
51.1
52.0
Okt 2021
52.0
49.6
50.2
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen