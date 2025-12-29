Der Index Beschäftigung des verarbeitenden Gewerbes des ISM (ISM Manufacturing Employment) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt einen Wandel in der Beschäftigung in Industrieunternehmen wider.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen die Beschäftigungssituation in ihrem Unternehmen im vergangenen Monat: hat sie sich verbessert, verschlechtert oder nicht verändert. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.

Der Index Beschäftigung des verarbeitenden Gewerbes des ISM korreliert in der Regel eng mit anderen vom Amt für Arbeitsstatistik (Bureau of Labor Statistics) veröffentlichten Daten. Das Wachstum der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe spiegelt normalerweise eine allgemein positive Situation auf dem Arbeitsmarkt wider: Hersteller stellen mehr Mitarbeiter ein, so dass die Zahl der Arbeitsplätze steigt und die Arbeitslosenquote sinkt.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte: