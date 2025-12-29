KalenderKategorien

Bank von England (BoE), Hypothekengenehmigungen (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Bank von England (BoE) (Bank of England)
Sektor:
Bau
Niedrig 65.018 K
65.647 K
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
66.261 K
65.018 K
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Die Hypothekengenehmigungen der Bank of England spiegeln die Anzahl der neuen Hypotheken wider, die im Vormonat von britischen Hypothekarkreditgebern genehmigt wurden. Eine Hypothekengenehmigung in diesem Bericht ist das feste Angebot eines Kreditgebers für einen Barkredit, der durch Wohnraum besichert ist. Dies ist ein genehmigtes Kreditangebot, unabhängig davon, ob es vom Kunden angenommen wird.

Die von der BoE erhobene Statistik umfasst drei Arten von genehmigten, besicherten Hypotheken:

  • Hauskaufkredit (Genehmigungen für die Kreditvergabe voll gesichert auf Wohnungen durch eine Primärhypothek)
  • Umschuldungen (dem Darlehensnehmer erlaubend, für die aktuelle Hypothek durch einen Kredit zu zahlen, der von einer anderen kreditgebenden Stelle bereitgestellt wird)
  • Andere Kreditvergabe (Erhöhung der aktuellen Hypothek mit dem gleichen Kreditgeber zur Verbesserung der Wohnverhältnisse, usw.).

Drei Haupttypen von Kreditgebern bieten Hypotheken an und legen der Bank of England und anderen Regierungsbehörden entsprechende Berichte vor.

  • In Großbritannien ansässige Banken. Sie berichten monatliche über die Kredite direkt an die Bank of England.
  • Bausparkassen sind spezialisierte Banken, die gezielte Wohnungsbaudarlehen vergeben. Auch die Daten der Bausparkassen werden permanent erhoben und in Sonderformen zur Verfügung gestellt.
  • Sonstige spezialisierte Kreditgeber. Die Daten werden vom Amt für nationale Statistik erhoben.

Die Hypothekengenehmigungen dienen als Frühindikator der kurzfristigen Hypothekarkredite. Vor der Veröffentlichung des Index werden jedoch eine Reihe anderer Berichte über Hypotheken veröffentlicht, darum hat er in der Regel nur begrenzten Einfluss auf das GBP.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von England (BoE), Hypothekengenehmigungen (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
65.018 K
63.699 K
65.647 K
Sep 2025
65.944 K
63.816 K
64.963 K
Aug 2025
64.680 K
67.354 K
65.161 K
Jul 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
Jun 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
Mai 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
Apr 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
Mär 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
Feb 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
Jan 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
Dez 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
Nov 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
Okt 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
Sep 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
Aug 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
Jul 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
Jun 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
Mai 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
Apr 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
Mär 2024
61.325 K
60.497 K
Feb 2024
60.383 K
56.087 K
Jan 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
Dez 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
Nov 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
Okt 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
Sep 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
Aug 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
Jul 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
Jun 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
Mai 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
Apr 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
Mär 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
Feb 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
Jan 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
Dez 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
Nov 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
Okt 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
Sep 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
Aug 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
Jul 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
Jun 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
Mai 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
Apr 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
Mär 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
Feb 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
Jan 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
Dez 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
Nov 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
Okt 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
Sep 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
12345
