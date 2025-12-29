Die Hypothekengenehmigungen der Bank of England spiegeln die Anzahl der neuen Hypotheken wider, die im Vormonat von britischen Hypothekarkreditgebern genehmigt wurden. Eine Hypothekengenehmigung in diesem Bericht ist das feste Angebot eines Kreditgebers für einen Barkredit, der durch Wohnraum besichert ist. Dies ist ein genehmigtes Kreditangebot, unabhängig davon, ob es vom Kunden angenommen wird.

Die von der BoE erhobene Statistik umfasst drei Arten von genehmigten, besicherten Hypotheken:

Hauskaufkredit (Genehmigungen für die Kreditvergabe voll gesichert auf Wohnungen durch eine Primärhypothek)

Umschuldungen (dem Darlehensnehmer erlaubend, für die aktuelle Hypothek durch einen Kredit zu zahlen, der von einer anderen kreditgebenden Stelle bereitgestellt wird)

Andere Kreditvergabe (Erhöhung der aktuellen Hypothek mit dem gleichen Kreditgeber zur Verbesserung der Wohnverhältnisse, usw.).

Drei Haupttypen von Kreditgebern bieten Hypotheken an und legen der Bank of England und anderen Regierungsbehörden entsprechende Berichte vor.

In Großbritannien ansässige Banken. Sie berichten monatliche über die Kredite direkt an die Bank of England.

Bausparkassen sind spezialisierte Banken, die gezielte Wohnungsbaudarlehen vergeben. Auch die Daten der Bausparkassen werden permanent erhoben und in Sonderformen zur Verfügung gestellt.

Sonstige spezialisierte Kreditgeber. Die Daten werden vom Amt für nationale Statistik erhoben.

Die Hypothekengenehmigungen dienen als Frühindikator der kurzfristigen Hypothekarkredite. Vor der Veröffentlichung des Index werden jedoch eine Reihe anderer Berichte über Hypotheken veröffentlicht, darum hat er in der Regel nur begrenzten Einfluss auf das GBP.

Grafik der letzten Werte: