Markit Services PMI spiegelt die Aktivitäten der privaten Dienstleistungsunternehmen in Frankreich für den jeweiligen Monat. Die Berechnung des Indikators basiert auf einer Umfrage unter Vertretern der privaten Unternehmen des Dienstleistungssektors. Die Umfrage umfasst Transportunternehmen, Finanzinstitute, IT-Unternehmen, Hotel- und Gastronomiebetriebe, Telekommunikationsanbieter etc.. Die Befragung berücksichtigt Auftragsanzahl, Arbeitsvolumen, Beschäftigung und die Preisentwicklung der Branche. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor wider. Werte über 50 können sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global France Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.