In Brasilien wird die Berechnung des BIP vom brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) über das System der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (SCNT) durchgeführt, und die Quartals- und Jahresergebnisse werden vom IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) bereitgestellt.

Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen (Landwirtschaft, Industrie und Handel), die in Brasilien in einem Zeitintervall produziert werden. Der Zweck des BIP ist es, die Wirtschaftstätigkeit und das Niveau des Wohlstands zu messen. Je höher die Produktion, desto größer ist der Anstieg von Konsum, Investitionen und Handel im Allgemeinen.

Der Index berücksichtigt nur den Endwert der Waren und Dienstleistungen, um die gleiche Berechnung nicht zweimal oder mehr zu wiederholen, z.B.: Wenn das Fleisch den Markt für den Direktverkauf an den Verbraucher erreicht, wird nur der Endpreis des Fleisches für die Berechnung verwendet. Die Werte, die der Tierhaltung, dem Schlachten, dem Transport und anderen zugeschrieben werden, gehen nicht in diese Phase der BIP-Berechnung ein. In jeder Phase, die von der Produktion bis zur Vermarktung der Ware reicht, basieren die Berechnungen spezifisch auf jedem Schritt, sodass es am Ende keine Überschneidungen gibt.

Der Bevölkerungskonsum hat direkten Einfluss auf die Veränderung des BIP. Je mehr die Bevölkerung ihre Waren und Dienstleistungen konsumiert, desto stärker wächst das BIP, ansonsten sinkt das BIP. Der Konsum ist untrennbar mit den Löhnen und Zinsen verbunden. Wenn die Bevölkerung mehr verdient und weniger Zinsen auf ihre Schulden zahlt, wird der Konsum höher sein und das BIP wachsen. Bei niedrigen Löhnen und hohen Zinsen sinkt der private Konsum und auch das BIP, hohe Zinsen behindern das Wachstum des Landes.

Die Unternehmen, die expandieren, kaufen mehr Maschinen und erhöhen damit das Volumen ihrer Aktivitäten. Kurz darauf stellen sie mehr Mitarbeiter ein, was die Wirtschaft voranbringt und das BIP erhöht. Hohe Zinsen behindern auch die Unternehmen, da sie nicht so viel investieren werden, wenn sie mehr für Kredite bezahlen müssen.

Die Regierung hat auch ihren Anteil an der Steigerung des BIP. Wenn die Regierung beispielsweise in Bauarbeiten (z.B. Straßenbau) investiert, werden Arbeiter eingestellt, die Arbeitslosenquote sinkt, der Baustoffverbrauch steigt und die Gesamtproduktion der Wirtschaft steigt.

Exporte sind auch ein wichtiger Faktor für das BIP-Wachstum, ein größeres Volumen an Geld, das in das Land gelangt, steht in direktem Zusammenhang mit dem Anstieg der Ausgaben für inländische Investitionen und Konsum.

Das Bruttoinlandsprodukt q/q spiegelt den monetären Wert aller in Brasilien in einem bestimmten Quartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Das BIP-Wachstum könnte sich positiv auf die Kurse des brasilianischen Reals (BRL) auswirken.

