Der PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes des ISM (ISM Non-Manufacturing PMI) spiegelt die Geschäftsbedingungen und Aktivitäten im US-Dienstleistungssektor im jeweiligen Monat wider. Das Institute of Supply Management (ISM) ist eine gemeinnützige Organisation in den USA mit über 40.000 Mitgliedern.

Der Index basiert auf einer Befragung von Vertretern 375 Unternehmen aus 17 US-Industrien des Sektors des nicht-verarbeitenden Gewerbes in den USA. Anders als Markit, berücksichtigt ISM nicht nur private Unternehmen, sondern basiert auf der ganzen NAICS Liste (North American Industrial Classification System). Die Befragten beschreiben die folgenden Aspekte ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit:

Geschäftstätigkeit: Veränderungsrate und -richtung des Geschäftsverlaufs

Neuaufträge von Kunden

Beschäftigungswachstum oder -rückgang

Vorräte

Bestände: ob die Lagerbestände gestiegen oder gesunken sind

Preise: ob das Unternehmen für Waren und Dienstleistungen mehr oder weniger zahlt.

Auftragsbestand: Erhöhung oder Verminderung

Neue Exportaufträge

Importe: Menge der importierten Güter und Dienstleistungen

Inventory Sentiment: ob ihre Bestände schnell oder langsam wachsen

Der Fragebogen enthält relative Schätzungen: ob die Situation besser, schlechter oder unverändert ist. Die Antworten werden unter Berücksichtigung der Gewichte der befragten Unternehmen geschätzt. Die Werte sind saisonbereinigt. Der daraus resultierende PMI des nicht verarbeitende Gewerbes ist ein Verbund von vier diffusen Indizes mit unterschiedlichen Gewichten (Geschäftstätigkeit, Auftragseingang, Beschäftigung und Versorgung).

Werte über 50 deuten auf eine verstärkte Aktivität im Dienstleistungssektor hin. Der Index unter 50 ist ein Indiz für einen Rückgang der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Je weiter der Wert von der Marke 50 abweicht, desto größer ist die Veränderungsrate der Situation.

Der PMI ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit Der Dienstleistungssektor trägt viel zum BIP des Landes bei, daher gilt der PMI als ein Frühindikator für eine beginnende Rezession oder Wachstum. Einkaufsmanager gehören zu den ersten, die wissen, wann sich die Marktbedingungen ändern, da sie kurzfristig arbeiten und einen Trend zu veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einschätzen können. Der Index wird früher als das BIP und die Berichte des Amtes für Arbeitsstatistik (Bureau of Labor Statistics) veröffentlicht, daher ist er ein Frühindikator.

Das Wachstum des PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes wird in der Regel als positiv für den US-Dollar eingeschätzt.

Grafik der letzten Werte: