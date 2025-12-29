KalenderKategorien

Japan, Economy Watchers Index der aktuellen Wirtschaftslage (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Geld
Niedrig 48.7
49.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
48.6
48.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Economy Watchers Index for Current Conditions spiegelt die wirtschaftlichen Trends in der Region wider. Es misst die Aktivität von Haushalten, Unternehmen und der allgemeinen Beschäftigung im Land.

Der Index basiert auf einer Umfrage unter 2.000 Beschäftigten mit Arbeitsplätzen, die es ihnen ermöglichen, die Aktivitäten in engem Zusammenhang mit der regionalen Wirtschaft zu beobachten. Die Umfrageergebnisse können als Ausgangsmaterial für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung verwendet werden. Werte über 50 deuten auf Optimismus hin, und Werte unter 50 bedeuten Pessimismus.

Um ein schnelleres und genaueres Bild zu erhalten, benannte das Kabinettsamt für jede Region die "Regional Research Organization" sowie die "Coordinating Research Organization" zur Erfassung und Analyse der gewonnenen Daten. Die Umfrage umfasst 11 Regionen von Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu und Okinawa und richtet sich an Personen, die im Einzelhandel und in der Unterhaltungsindustrie arbeiten, wie Kaufhäuser, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Taxifahrer, etc.

Ein über den Erwartungen liegender Wert sollte für die JPY-Kurse als positiv angesehen werden, während ein unter den Erwartungen liegender Wert als negativ angesehen werden sollte.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Economy Watchers Index der aktuellen Wirtschaftslage (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
48.7
49.1
Okt 2025
N/D
48.0
47.1
Sep 2025
47.1
46.7
46.7
Aug 2025
46.7
46.1
45.2
Jul 2025
45.2
45.9
45.0
Jun 2025
45.0
47.2
44.4
Mai 2025
44.4
41.2
42.6
Apr 2025
42.6
45.7
45.1
Mär 2025
45.1
46.6
45.6
Feb 2025
45.6
49.5
48.6
Jan 2025
48.6
51.0
49.0
Dez 2024
49.9
48.6
49.4
Nov 2024
49.4
45.9
47.5
Okt 2024
47.5
50.0
47.8
Sep 2024
47.8
51.3
49.0
Aug 2024
49.0
49.2
47.5
Jul 2024
47.5
47.3
47.0
Jun 2024
47.0
46.6
45.7
Mai 2024
45.7
48.3
47.4
Apr 2024
47.4
51.1
49.8
Mär 2024
49.8
52.9
51.3
Feb 2024
51.3
51.9
50.2
Jan 2024
50.2
50.8
51.8
Dez 2023
50.7
49.6
49.5
Nov 2023
49.5
49.8
49.5
Okt 2023
49.5
51.9
49.9
Sep 2023
49.9
54.2
53.6
Aug 2023
53.6
54.2
54.4
Jul 2023
54.4
54.5
53.6
Jun 2023
53.6
55.0
55.0
Mai 2023
55.0
54.1
54.6
Apr 2023
54.6
52.8
53.3
Mär 2023
53.3
50.4
52.0
Feb 2023
52.0
48.3
48.5
Jan 2023
48.5
48.1
48.7
Dez 2022
47.9
49.1
48.1
Nov 2022
48.1
49.3
49.9
Okt 2022
49.9
47.1
48.4
Sep 2022
48.4
44.7
45.5
Aug 2022
45.5
48.4
43.8
Jul 2022
43.8
53.6
52.9
Jun 2022
52.9
52.4
54.0
Mai 2022
54.0
49.2
50.4
Apr 2022
50.4
42.9
47.8
Mär 2022
47.8
37.8
37.7
Feb 2022
37.7
47.2
37.9
Jan 2022
37.9
56.6
57.5
Dez 2021
56.4
56.2
56.3
Nov 2021
56.3
49.0
55.5
Okt 2021
55.5
55.9
42.1
Bericht exportieren

