Die Nettoausleihungen an Individuen der Bank of England m/m spiegelt eine Veränderung des Nettovolumens der ausstehenden Kredite im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen wider. Die Indikatorberechnung umfasst die Sterling-Konsumkredite an Privatpersonen und wohnraumbesicherte Kredite.

Das Nettovolumen der kurzfristig ausstehenden Kredite ist der Bruttokreditfluss im laufenden Monat, abzüglich der Kreditrückzahlung.

Darlehen, die durch Immobilien besichert sind, werden in drei Typen eingeteilt:

Hauskaufkredit (Genehmigungen für die Kreditvergabe voll gesichert auf Wohnraum durch eine Primärhypothek)

Umschuldungen (dem Darlehensnehmer erlaubend, für die aktuelle Hypothek durch einen Kredit zu zahlen, das von einer anderen kreditgebenden Stelle bereitgestellt wird)

Andere Kreditvergabe (Erhöhung der aktuellen Hypothek mit dem gleichen Kreditgeber zur Verbesserung der Wohnverhältnisse, usw.).

Zu den Konsumentenkreditarten gehören Kreditkartenkredite und "andere" Kredite (wie Kontokorrentkredite und Bankkredite in bar). Darlehen in Sterling an Einzelpersonen werden von drei Haupttypen von Organisationen bereitgestellt.

In Großbritannien ansässige Banken. Sie berichten monatliche über die Kredite direkt an die Bank of England.

Bausparkassen sind spezialisierte Banken, die gezielt Wohnungsbaudarlehen vergeben. Auch die Daten der Bausparkassen werden permanent erhoben und in Sonderformen zur Verfügung gestellt.

Sonstige spezialisierte Kreditgeber. Dazu gehören Nicht-Banken, Nicht-Bauunternehmen, britische Kreditgeber, spezialisierte Hypothekarkreditgeber, Einzelhändler, Regierungen, Unternehmen, Versicherungen und Pensionsfonds. Die Daten werden vom Amt für nationale Statistik erhoben.

Das Konsumentenkreditvolumen ist ein Frühindikator für die Konsum- und Einzelhandelsumsätze sowie für den Wohnungsmarkt und den Bankensektor. Der Indikator Wachstum ermöglicht die Prognose der Wirtschaftsexpansion und kann sich positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

