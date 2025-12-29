Der Wochenbericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen spiegelt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der auf dem Markt vorhandenen und von nicht-kommerziellen (spekulativen) Händlern eröffneten NZD Long- und Short-Futures Positionen wider. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York).

Der Indikator zeigt also ein Nettovolumen der Positionen in Neuseeland-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Grafik der letzten Werte: