Wirtschaftskalender
CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
|Niedrig
|N/D
|
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Wochenbericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen spiegelt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der auf dem Markt vorhandenen und von nicht-kommerziellen (spekulativen) Händlern eröffneten NZD Long- und Short-Futures Positionen wider. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York).
Der Indikator zeigt also ein Nettovolumen der Positionen in Neuseeland-Dollar in den Vereinigten Staaten.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)".
