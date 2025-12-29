KalenderKategorien

CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Der Wochenbericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen spiegelt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der auf dem Markt vorhandenen und von nicht-kommerziellen (spekulativen) Händlern eröffneten NZD Long- und Short-Futures Positionen wider. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York).

Der Indikator zeigt also ein Nettovolumen der Positionen in Neuseeland-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
-21.1 K
23 Sept. 2025
-21.1 K
-18.0 K
16 Sept. 2025
-18.0 K
-8.7 K
9 Sept. 2025
-8.7 K
-6.5 K
2 Sept. 2025
-6.5 K
-6.1 K
26 Aug. 2025
-6.1 K
-4.1 K
19 Aug. 2025
-4.1 K
-4.7 K
12 Aug. 2025
-4.7 K
-4.8 K
5 Aug. 2025
-4.8 K
-2.1 K
29 Juli 2025
-2.1 K
-3.2 K
22 Juli 2025
-3.2 K
3.6 K
15 Juli 2025
3.6 K
4.9 K
8 Juli 2025
4.9 K
4.2 K
1 Juli 2025
4.2 K
2.8 K
24 Juni 2025
2.8 K
-1.3 K
17 Juni 2025
-1.3 K
-21.2 K
10 Juni 2025
-21.2 K
-23.7 K
3 Juni 2025
-23.7 K
-24.4 K
27 Mai 2025
-24.4 K
-23.7 K
20 Mai 2025
-23.7 K
-22.6 K
13 Mai 2025
-22.6 K
-23.1 K
6 Mai 2025
-23.1 K
-21.5 K
29 Apr. 2025
-21.5 K
-26.9 K
22 Apr. 2025
-26.9 K
-33.1 K
15 Apr. 2025
-33.1 K
-39.2 K
8 Apr. 2025
-39.2 K
-45.0 K
1 Apr. 2025
-45.0 K
-41.6 K
25 März 2025
-41.6 K
-40.4 K
18 März 2025
-40.4 K
-52.9 K
11 März 2025
-52.9 K
-55.8 K
4 März 2025
-55.8 K
-53.7 K
25 Feb. 2025
-53.7 K
-52.2 K
18 Feb. 2025
-52.2 K
-49.3 K
11 Feb. 2025
-49.3 K
-49.1 K
4 Feb. 2025
-49.1 K
-47.0 K
28 Jan. 2025
-47.0 K
-51.2 K
21 Jan. 2025
-51.2 K
-52.1 K
14 Jan. 2025
-52.1 K
-54.6 K
7 Jan. 2025
-54.6 K
-46.0 K
12345678...19
