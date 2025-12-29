Der Verbraucherpreisindex (VPI) m/m spiegelt die Veränderung der Preise eines Verbraucherkorbs von Waren und Dienstleistungen für den privaten Endverbrauch in Italien im Vergleich zum Vormonat wider. Es ist ein grundlegender Index zur Bewertung von Veränderungen der Kauftrends, der als Maß für die Headline-Inflation verwendet wird.

Die Daten für die Indexberechnung werden aus lokalen und zentralen Erhebungen sowie aus administrativen Quellen (Ministry of Economic Developments) erhoben. Darüber hinaus werden die Indizes auf verschiedenen Ebenen berechnet: Provinz- und Regionalindex sowie Gesamtindex, der als gewichteter Durchschnitt der regionalen Indizes erhalten wird.

Der Verbraucherkorb umfasst Lebensmittel, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Tabak, Schließung, Möbel, Strom und Wasser, Transportdienstleistungen, Unterhaltung, Bildung und andere Waren und Dienstleistungen. Die Waren und Dienstleistungen werden unterschiedlich gewichtet, was die entsprechenden Ausgabenanteile an den privaten Konsumausgaben widerspiegelt.

In Bezug auf den Euro (EUR) kann eine höhere Datenindikation als positives Signal und eine Aufwärtsprognose interpretiert werden, da zur Inflationsbekämpfung das am weitesten verbreitete Instrument die Erhöhung der Zinsen ist, was zu einer Anziehung ausländischer Investitionen führt; niedrigere Daten können als negatives Signal interpretiert werden und können eine Abwärtsprognose der Währung nahelegen.

