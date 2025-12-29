Der Herstellerindex von Markit (Markit Manufacturing Index) PMI ist ein Indikator für die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Verarbeitenden Gewerbe der Eurozone im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt. Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die wichtigsten Parameter ihrer Arbeit charakterisieren:

Produktionsleistung

Auftragseingänge

Rückstände

Bezahlte Preis (für Materialien, Dienstleistungen und Waren, die im Produktionsprozess eingekauft werden)

Erhaltene Preise

Lieferzeiten

Lagerbestände

Beschäftigung

Zukünftige Produktionsleistung

Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, aus der hervorgeht, ob sich die obigen Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf Basis dieser Antworten werden die einzelnen Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren Inflation, Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der Wirtschaftstätigkeit.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für den Euro angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: