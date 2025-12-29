Die Industrieproduktion m/m misst die Veränderungen des Produktionsvolumens und des Industriesektors des jeweiligen Monats im Vergleich zum Vormonat. Die Wachstumsrate basiert auf kalendarisch bereinigten Zahlen. Die Indexberechnung umfasst Hersteller, Bergbau, Baugewerbe und die Versorgungswirtschaft. Die Werte des Index werden zur Messung der Entwicklung des Industriesektors des Euroraums verwendet.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Industrieproduktion m/m (France Industrial Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.